«Сальмонеллез в шашлыке — это как нежданный гость»: как выбрать мясо, приготовить его и не думать о больнице

Все о том, как приготовить мясо и не отравиться.

Лето, солнце, друзья — и, конечно же, шашлык. Но что делать, если этот долгожданный деликатес оказывается не совсем таким, каким его представляли? Если мясо внутри подозрительно розовое?

Портал «Городовой» поговорил с терапевтом Юлией Маршинцевой, чтобы разобраться в тонкостях приготовления шашлыка и узнать, как избежать неприятностей.

«В идеале, свиной шашлык есть, чтоб мясо не было красное», — категорично заявляет Юлия.

И сразу же добавляет:

«Розовое — в идеале бы тоже не такой. Светло-серенькое».

Розовое мясо: когда страшно, а когда — нет?

Итак, если на шампуре мясо с едва заметным розовым оттенком, стоит ли паниковать? Не всегда. Юлия успокаивает:

«Один-два куска, ничего с вами не произойдет».

Главное — помнить о важном факторе: иммунитете и здоровье ЖКТ. Если были проблемы с пищеварением, стоит проявить осторожность.

Враг в мясе: чего стоит опасаться?

Свинина, по словам Юлии, потенциально более опасна, чем другие виды мяса.

«Редкие, все же, в свинине могут быть таксоплазма и трихонема, но низкий процент».

Основные «гости», которых стоит опасаться, — сальмонелла и кишечная палочка. Не стоит забывать о простых правилах гигиены.

«Это элементарно немытые руки после туалета», — напоминает Юлия, приводя пример заражения кишечной палочкой.

Шашлык «от соседа»: риски и предосторожности

Покупка мяса в магазине, как правило, безопаснее, чем у неизвестных поставщиков.

«Если мы покупаем его в магазине… мясо всегда проходит проверку на все патогенные бактерии, потом на паразиты», — объясняет врач.

Но всегда остается небольшой процент риска.

Как готовить шашлык правильно?

Чтобы максимально обезопасить себя, стоит придерживаться нескольких правил. Кусочки мяса должны быть небольшими (около 3х3 см). Обжаривать их нужно на небольшом жару, постепенно увеличивая интенсивность огня.

«Если мы сразу поставим там, где более горячо, корочка появится, а внутри — да, оно не успеет прожариться», — предостерегает Юлия.

Что делать, если «что-то пошло не так»?

Если человек съел шашлык, мясо которого внутри оказалось недостаточно прожаренным, то что делать? Самое важное — не паниковать.

При недомогании нужно обратить внимание на симптомы. Рвота, диарея, повышение температуры, боли в животе — признаки интоксикации. В легких случаях поможет домашнее лечение, но если симптомы усиливаются, обязательно нужно обратиться к врачу.

«Все зависит от иммунитета человека», — заключает Юлия Маршинцева.

Переживать раньше времени не стоит. Главное, заботиться о своем здоровье и следить за качеством еды.