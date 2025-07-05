Публичные порки в Петербурге: как Сенная площадь пережила XIX век и лихие 90-е

В первой половине XVIII века Сенная площадь была окраиной Петербурга — местом, где сосредотачивались бездомные, попрошайки, а также располагались заставы и тюрьмы. Здесь же находилась женская пересыльная тюрьма на переулке Гривцова.

В 1737 году пожар уничтожил Морской рынок у Дворцовой площади, и рынок перенесли на окраину — на Сенную площадь.

Публичные порки и гауптвахта — мрачные страницы старого Петербурга

Рынок на Сенной быстро стал местом торговли недорогими, но порой сомнительными товарами. В конце XVIII века при Павле I здесь появилось первое деревянное здание Гауптвахты — военного караула и тюрьмы.

К 1820-м годам здание перестроили в каменное, и именно напротив него проходили публичные телесные наказания — порки и плети были обычным зрелищем.

От рынка до тюрьмы — как менялась Сенная площадь в XVIII–XIX веках

«Вчерашний день, часу в шестом,

Зашел я на Сенную;

Там били женщину кнутом,

Крестьянку молодую».

Николай Некрасов в 1848 году описал сцену порки женщины на Сенной площади — хотя кнуты официально отменили в 1845 году, их могли заменять плетями и розгами.

Публичные наказания были редкостью и применялись только за серьезные преступления — кражу или убийство. В XVIII веке для наказания крестьян достаточно было письменного разрешения от помещика.

Некрасов и кнут — правда и вымысел о наказаниях на Сенной

Как пишет «Вячеслав / Про Петербург / Прогулки», Некрасов мог описать старинное зрелище или использовать кнут ради рифмы — главное, что порка на Сенной действительно имела место.

В этом здании сидели и административные правонарушители — среди них был и Федор Достоевский, проведший здесь несколько дней.

Гауптвахта на Сенной — тюрьма, наказания и судьбы известных заключенных

В 1891 году гауптвахта перестроилась в санитарно-аналитическую станцию, где проводились исследования продуктов питания. Известно, что качество продуктов было далеко от идеала — из 12 проб масла только одна оказалась хорошей, а вино — низкого качества.

В советское время здание использовалось для разных целей.

Сенная площадь: эпицентр бедности и преступности сквозь века

Сенная площадь веками оставалась центром нищеты и преступности. В XIX веке здесь было опасно находиться вечером, а к концу столетия даже полиция прекратила принимать заявления от тех, кто осмеливался появиться на площади после захода солнца.

Как Сенная площадь пережила XIX век и лихие 90-е

В 1990-е годы Сенная площадь пережила второе рождение — опасное и криминальное. Торговые ряды с дешевыми товарами сохранились и поныне, но исчезли ларьки с кассетами и уличная музыка.

История площади — зеркало перемен и испытаний Петербурга на протяжении столетий.