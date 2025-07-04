Нева потекла вспять: что происходит в Петербурге

Между тем, в истории такое уже бывало.

Местные жители сообщают о странном явлении — Нева, кажется, потекла вспять. В Сетях расходится видео, на котором явно видно, что волны реки движутся в обратном направлении.

Скорее всего, это оптическая иллюзия, вызванная сильным ветром. Напомним, шторм вызвал в городе большое наводнение, которого не было 160 лет.

Но у этой истории есть интересное продолжение: некоторые альтернативные историки утверждают, что в прошлом Нева действительно могла течь в обратном направлении. Разберемся в этой загадке.

Загадочные теории: Нева, текущая в Ладогу?

Среди любителей альтернативной истории распространена гипотеза о том, что до конца позднего Средневековья уровень Балтийского моря был значительно выше, а Нева… текла в Ладожское озеро.

Якобы это явление было задокументировано в XVI веке. В качестве доказательства приводится карта того времени, на которой крепости Ям, Нарова, Ладога и Копорье расположены на берегу моря.

Осторожно, подделка! Развенчиваем миф о старинной карте

Как пишет «Путешествия по выходным - 47 регион», сложно представить, как можно всерьез воспринимать это изображение как подлинный документ XVI века. Орфография, шрифт, качество прорисовки — все указывает на то, что это современная работа.

С письменным документом сложнее. Действительно, существует рукопись XVII века (копия рукописи XVI века), где говорится, что Нева впадает в Ладожское озеро. Но откуда берется эта информация и насколько она достоверна?

Откуда ноги растут?

Если бы информация об обратном течении Невы была подтверждена данными, относящимися к раннему Средневековью, можно было бы задуматься о каких-то глобальных катаклизмах, которые изменили русло реки. Но в XVI веке уже вовсю печатали книги, собирали библиотеки…

Где же упоминания об этом чудесном явлении у шведов, у других европейских авторов? Увы, их нет.

«Книга Большому чертежу»: загадочная рукопись

Единственный источник с такой информацией — «Книга Большому чертежу» (КБН). Это рукопись (список), представляющая собой описание карты всей территории России и соседних государств XVI-XVII веков.

Считается, что она была составлена по указанию царя Иоанна Васильевича (Грозного) или позднее, при Федоре Ивановиче.

Несохранившиеся оригиналы и поздние редакции

К сожалению, большинство документов, относящихся к «Большому чертежу», не сохранилось. До наших дней дошла рукопись от 1627 года (третья редакция) и несколько более поздних редакций.

Рукопись 1678 года попала в руки Николая Ивановича Новикова, который опубликовал ее в 1773 году в книге под названием «Древняя российская идрография». Рукопись в редакции 1627 года была опубликована позже, в 1792 году.

В дальнейшем «Книгу Большому чертежу» несколько раз переиздавали с правками и пояснениями. На что альт-историки тоже обратили внимание.

Ошибка или намеренное искажение?

Вероятнее всего, в «Книге Большому чертежу» допущена ошибка, которая впоследствии стала основой для появления мифа. Возможно, это связано с неточными сведениями картографов того времени или с другими причинами.

Верить или сомневаться?

История об обратном течении Невы — интересная иллюстрация того, как исторические факты могут быть искажены и превращены в захватывающие теории. Важно критически относиться к любой информации, проверять источники и не бояться сомневаться.