Белые ночи в Петербурге: что запрещено пропускать в 2025 году

Если вы никогда не гуляли по светлому ночному Петербургу — самое время это исправить. Белые ночи уже в разгаре: небо почти не темнеет, мосты разводятся под аплодисменты, туристы спешат на теплоходы, а в воздухе пахнет липами.

Где гулять в такие ночи?

В центре — по классике: вдоль Мойки, мимо Спаса на Крови и в сторону Дворцовой. В районе полуночи обязательно прогуляйтесь до стрелки Васильевского и мостов — за разводкой можно наблюдать хоть с воды, хоть с берега.

А если хочется чего-то другого — отправляйтесь на Новую Голландию. Там можно и на траве поваляться, и поиграть с детьми на деревянном корабле, и просто побыть в тишине. Или, наоборот, — на Севкабель Порт, где в июне проходят вечеринки, выставки и даже уличные спектакли.

Хотите чего-то необычного? Взгляните на метеостанцию Лансере на Малой Конюшенной — ту самую, с часами, которые почти никто не замечает. А для маленьких открытий — зайдите в Музей эмоций или Особняк-Небылицу, чтобы в разгар белой ночи почувствовать, что сказки живут и днём.

И напоследок: не пытайтесь «успеть всё». Петербург хорош не в спешке. Просто выберите одно-два места — и позвольте себе раствориться в светлой, звенящей ночи, когда город не спит.