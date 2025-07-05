Архитекторы Петербурга рвут и мечут: «Парк Победы» снесут, и это уже не изменить

Станция метро «Парк Победы» в Петербурге — одна из тех, на которые не обращаешь внимания, пока не прочтешь, что её скоро не станет.

Вестибюль с круглыми очертаниями и летающим козырьком — типичный модернизм 1960-х, эпохи, когда архитекторы ещё верили в светлое будущее и не боялись работать со стеклом, воздухом и бетонной лёгкостью.

Теперь его хотят снести. На месте «тарелки» вырастет стеклянный купол с мозаиками: Георгий Победоносец, Нарвские ворота — всё как положено. Градозащитники — против, КГИОП считает, что ценности нет. Архитекторы говорят: «Это же эпоха!», чиновники отвечают: «Слишком тесно, некрасиво, фасад испорчен».

Парадокс в том, что даже изуродованный павильон всё ещё сохраняет стиль. Асимметрия, изогнутый козырёк, игра стекла и металла — в нём был замысел.

Это не безликая коробка, а часть архитектурной линии всей второй линии метро. Из четырёх таких павильонов в Петербурге уже утрачены два. Осталось чуть-чуть — и вся эпоха космической лёгкости будет стерта.

В защиту говорят немногие архитекторы и любители старины. Да, станция устарела — но не по функциям, а по представлениям заказчиков. Им нужны колонны, статус и глянец. Модернизм лёгкий и честный — а значит, не престижный. Поэтому его и демонтируют, как хрупкий артефакт, который мешает разраставшейся системе, отмечает портал Sobaka.

Можно ли сохранить хотя бы один такой павильон — «Электросилу», например? Теоретически — да. Практически — вряд ли. Потому что мы не рефлексируем, мы просто переделываем. И теряем не просто постройку, а язык города.