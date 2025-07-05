Отдых без хлопот: как не дать ворам устроить отпуск у вас дома

Лето — пора отпусков, а для квартир — время повышенного риска. Пока вы наслаждаетесь морем или горами, ваше жилье может стать лакомым кусочком для домушников.

Но не спешите паниковать. Есть простые и действенные способы защитить жилье, чтобы вернуться домой без неприятных сюрпризов.

Почему летом квартиры чаще воруют?

Статистика показывает, что летом количество квартирных краж растет примерно на 15–20%. Это связано с тем, что многие уезжают на отдых, оставляя дома без присмотра.

Воры это прекрасно знают и стараются воспользоваться моментом. Поэтому подготовка квартиры к отпуску — это не прихоть, а необходимость.

Что нужно сделать, чтобы защитить квартиру?

1. Надежная дверь и замки — ваш первый рубеж обороны

Дверь — главная преграда для злоумышленников. Если она слабая, вор вскроет ее за пару минут, и никакие сигнализации не помогут. Лучше всего металлическая дверь с классом защиты не ниже III, пишет Фонтанка.

Такие двери сложно взломать быстро, а шум взлома привлечет внимание соседей.

Замки тоже важны. Лучше установить два разных типа. Чем больше поворотов ключа и сложнее механизм, тем лучше.

Умные замки с биометрией — отличный вариант, но они дороже. Главное — замок должен быть встроенным, а не накладным, чтобы его нельзя было легко снять или выбить.

2. Защита окон и балконов

Особенно если квартира на первом или втором этаже, окна — это слабое место. Закрывайте форточки, ставьте решетки или бронированную пленку на стекла — она делает их ударопрочными.

Если есть лоджия или балкон, то их лучше застеклить и плотно закрыть. Это не только защитит от воров, но и от мусора, дождя и ветра.

Для дополнительной безопасности можно поставить датчики открытия или разбития стекла.

3. Сигнализация и видеонаблюдение

Металлическая дверь и решетки — хорошо, но если злоумышленник все же проникнет, сигнализация с выходом на пульт охраны — ваш спасатель.

При срабатывании сигнализации охранники приезжают на место быстро — обычно в течение 5 минут.

Камеры видеонаблюдения тоже отпугивают воров и помогают потом найти преступников. Можно установить камеры с удаленным доступом, чтобы следить за квартирой через смартфон.

4. Создайте эффект присутствия

Если в квартире никого нет, включайте свет по таймеру в разных комнатах, чтобы создавалось впечатление, что кто-то дома. Можно использовать лампочки с имитацией мерцания телевизора — это тоже отпугивает воров.

Попросите соседей или друзей заглядывать к вам время от времени, выносить почту и мусор. Это поможет избежать эффекта «пустой квартиры».

5. Подготовка квартиры к отсутствию

Перед отъездом перекройте воду, газ и обесточьте электроприборы, чтобы избежать пожаров и затоплений. Проверьте, что все окна и двери плотно закрыты.

Не оставляйте в квартире крупные суммы денег, драгоценности и дорогую технику — лучше отвезти их к родственникам или в банк.

Подводя итог, можно сказать, что безопасность квартиры — это комплекс мер: надежная дверь и замки, защита окон, сигнализация, эффект присутствия и внимательные соседи.

Все это вместе значительно снижает риск неприятностей во время отпуска. А если подойти к делу с умом, можно спокойно отдыхать, не переживая за свое жилье.