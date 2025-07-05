«Маленькими лоскутами ткани можно корректировать фигуру»: какие ошибки не стоит совершать при выборе купальника

Перед покупкой лучше себя сфотографировать.

Выбор правильного купальника — это не просто вопрос моды, а важный шаг к комфорту, уверенности и наслаждению отдыхом.

От правильно подобранной модели зависит не только ваш внешний вид, но и удобство во время пляжных прогулок, плавания и активного отдыха.

Разбираемся, как выбрать купальник и сделать его максимально подходящим именно для вас, а эксперт поможет нам в этом.

Стилист, амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Надежда Чеснокова рассказала про самые частые ошибки при выборе купальника.

«Неверно подобранный размер. Купальник не должен быть велик, иначе он будет «уплывать» с вас в воде. И не должен быть мал, потому что тогда он врежется в тело, образует складку, а это при любом размере считывается как полнота и лишний вес. Качество купальника – очень непростой вопрос. Я все купальники считаю вещами одного сезона, ведь на них воздействует соль, солнце, кремы для загара, средства для дезинфекции воды в бассейне. Если купальник пережил сезон, отлично! Если нет, то и не страшно. Никто не может гарантировать качество и долговечность в таких агрессивных условиях эксплуатации», — говорит эксперт.

По словам стилиста, если держать это в голове при определении бюджета на купальник, то разочарование вас не постигнет, когда купальник придется выбросить.

Важен и дизайн, не стоит выбирать слишком старомодный. Эксперт советует сейчас выбрать ретро купальник с высоким низом, горошком, рюшами, шнуровкой, асимметрией.

Не берите старомодные купальники, в которых объединены странные старушечьи принты с черными вставками. Даже если у вас большой размер и найти актуальный купальник сложнее.

Неверно подобранный крой

«Да, этими маленькими лоскутами ткани можно корректировать фигуру точно так же как рубашкой, брюками или платьем. Например, чем выше вырез на трусиках, тем длиннее ноги. Трусы шортиками укоротят ноги и добавят бедрам ширины. Бретели по плечам уменьшат грудь, а одна бретель через шею – увеличит. Чем выше линия талии на трусиках тем опять же длиннее ноги, а чем она ниже, тем ноги короче. А еще заниженная линия талии добавит бедрам ширины. Если нам нужно уменьшить грудь, не берем лиф с активным декором, в этом случае лучше декор на трусах. А если бедра хочется поуже, то трусы берем лаконичные, а лиф активно декорированный», — советует Надежда.

Также стилист рекомендует фотографировать себя в купальниках при примерке и сравнивать.