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Не из золота, но крадут чаще других: самый любимый у воров памятник Петербурга

Опубликовано: 5 июля 2025 15:46
памятник
Не из золота, но крадут чаще других: самый любимый у воров памятник Петербурга
Фото: Городовой.ру

Пару движений и уносят его восвояси.

Он весит всего 5 килограммов и сидит на крошечном пьедестале у Фонтанки, почти незаметный — а стал настоящей легендой. Чижик-Пыжик, пожалуй, самый маленький, но и самый несчастный памятник в Санкт-Петербурге. С 1994 года его крали семь раз.

Причины всегда одинаково прозаичны. Не из любви к искусству, не ради коллекции. Его банально сдавали в пункт приёма цветных металлов. Бронзовая птица — нажива на вес золота.

Тем не менее, скульптуру восстанавливали каждый раз. Чижик стал символом чего-то очень питерского: вроде бы — ерунда, игрушка на воде, а стал символом города.

Сегодня он сидит там же, у Первого Инженерного моста. Туристы бросают монетки, чтобы вернуться в Петербург. И если прислушаться, кажется, в воде звенит не только мелочь — но и хрупкая городская нежность к вещам, которые почему-то хочется спасти.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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