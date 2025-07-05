«Страшно ядовитые»: какие опасные грибы выдают себя за съедобные

В Ленобласти полным ходом идет сезон грибов и ягод. Однако эксперт не рекомендует идти в лес одному, если плохо знаешь их разновидности.

Июль в Ленинградской области в этом году выдался настоящим праздником для любителей «тихой охоты».

Леса буквально захлестнула грибная и ягодная лихорадка — лисички растут как на дрожжах, земляника покрывает поляны ковром, а подосиновики и белые грибы радуют грибников крупными трофеями.

Но вместе с радостью от богатого урожая приходит и несколько важных предупреждений, о которых стоит знать каждому, кто собирается в лес.

Лисички — звезды сезона

Лисички в этом году — главные герои грибного сезона. Их так много, что грибники шутят о настоящем «цунами рыжего золота». Они растут практически повсюду — от Выборгского района до пригородов Петербурга.

Благодаря дождливой погоде и высокой влажности почвы лисички буквально «взорвались» массовым появлением. Многие грибники собирают их ведрами, но при этом советуют не срывать все молодые грибы, чтобы они могли вырасти и дать урожай в следующем году.

Ягодные ковры и грибные сюрпризы

Параллельно с грибами леса Ленобласти покрылись земляникой — ее аромат и яркий красный цвет манят в леса даже тех, кто обычно не ходит за ягодами.

Черника пока только начинает созревать, а морошка в болотистых районах Тосненского района обещает быть хорошей через неделю. Такой ягодный бум дополняет грибную лихорадку, создавая настоящий летний рай для любителей природы.

Подосиновики, белые и неожиданные гости

Кроме лисичек, в лесах появляются и другие грибы — подосиновики, белые. В этом году даже отмечают раннее появление горькушек — грибов, которые обычно появляются позже.

Некоторые грибники рассказывают, что за одну прогулку им удается собрать по сотне подосиновиков и десятки белых грибов — настоящие трофеи для «тихой охоты».

Важные советы для грибников

Несмотря на изобилие, собирать грибы нужно с умом и осторожностью.

Миколог, ведущий специалист МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Дьяков рассказал «Городовому», какие грибы часто путают с ядовитыми.

«Сейчас летние грибы пошли: белые подберезовики, маслята. Но грибы можно собирать те, которые ты хорошо знаешь. А если плохо знаешь, то иди с опытным грибником. Походи некоторое время и научись, потому что иначе может быть проблема, причем летального характера. Есть перечный гриб, который часто путается с подберезовиком, он не ядовитый, он противно горький. Рекордсменом по отравлениям была и остается бледная поганка, которую путают иногда с зелеными сыроежками. Другие, так сказать, близкие аманиты, тоже страшно ядовитые, иногда путают с шампиньонами. Сейчас в связи с потеплением стал более привлекательным для грибников, гриб Галерина окаймленная. Они очень похожи на летний опенок. Но содержат очень высокие концентрации аманита токсина бледной поганки», — предупреждает эксперт.

Где искать грибы и ягоды в Ленобласти?

Опытные грибники советуют искать грибы в смешанных и хвойных лесах с березами и осинами. Особенно хороши для сбора лисичек и подосиновиков Ломоносовский, Выборгский и Курортный районы, а также леса вокруг Павловска и Ораниенбаума.

В Выборгском районе есть озеро Зеркальное и лесные массивы Лаврово и Кобона — известные грибные места с богатым урожаем.