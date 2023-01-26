Леонид Гайдай

Режиссер приготовил актеру немало испытаний.
Жена режиссера не стала терпеть нападки.
Без них не обходится ни один праздник.
Мог позволить себе жить на широкую ногу.
Изобретательности режиссера хватило бы на троих.
Ну кто бы мог подумать!
Поклонники вряд ли ожидали такого.
За пределы СССР никто не выезжал.
Из фильма слово не вырежешь.
Почему его пропустили на монтаже?
А вы и не замечали.
Актер принес очень много проблем.
Актриса долго скрывала пикантные подробности съемок.
Артистке пришлось несладко.
Кинопробы были долгими и изматывающими.
Фильм мог получится совсем другим.
Режиссер все скрывал от актрисы.
Секрет знаменитого человека раскрыла его вдова Нина Гребешкова.