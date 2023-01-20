Наталья Варлей

Фирменная прическа — следствие одной трагедии.
Актриса уже устала всем все объяснять.
Жена режиссера не стала терпеть нападки.
Итог может оказаться плачевным.
Это позволяет ей выглядеть намного моложе своих лет.
Правду скрыть не удалось.
Всегда ли дело в косметологе?
Об этой романтической трагедии вы не знали.
Нарочно не придумаешь.
Наверняка вы этого не знали.
Актриса долго скрывала пикантные подробности съемок.
Режиссер все скрывал от актрисы.
Актриса держала себя в руках.
В Telegram-канале балетмейстера появился анонс субботнего выпуска «Сегодня вечером».
Циркачка оказалась пленницей режиссерской воли.