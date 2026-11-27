Самое благородное имя для мальчика — имеет значение «владеющий миром»: старинное, сильное и по-настоящему русское

Имя Владимир - идеальный вариант для мальчика

Есть имена, которые сохраняют популярность на протяжении многих столетий. Имя Владимир звучит красиво, уверенно, ассоциируется с русскими традициями. Родители все чаще обращают внимание именно на это имя.

Значение имени

Владимир имеет древнеславянские корни. Его значение - “властелин мира” или “владеющий миром”. Имя ассоциируется с уверенностью, силой и авторитетом.

Имя является частью русской культуры уже на протяжении многих столетий. Его можно найти в исторических летописях, а также литературных произведениях. До сих пор оно имеет актуальность.

Почему родителей привлекает это имя

Имя Владимир является очень солидным, при этом оно подходит как мальчику, так и взрослому мужчине. Среди мягких вариантов можно выделить следующие формы: Володя, Вова, Вовочка, Володенька.

Имя подходит к любым русским отчествам и фамилиям. Оно не является временным, не привязано к какой-либо эпохе, сообщает vluki.ru.

Какие известные люди носили это имя

князь Владимир Святославович;

поэт Владимир Маяковский;

писатель Владимир Набоков;

композитор Владимир Высоцкий.

Фото: Сгенерировано ИИ

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