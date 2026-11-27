Самое благородное имя для мальчика — имеет значение «владеющий миром»: старинное, сильное и по-настоящему русское
Есть имена, которые сохраняют популярность на протяжении многих столетий. Имя Владимир звучит красиво, уверенно, ассоциируется с русскими традициями. Родители все чаще обращают внимание именно на это имя.
Значение имени
Владимир имеет древнеславянские корни. Его значение - “властелин мира” или “владеющий миром”. Имя ассоциируется с уверенностью, силой и авторитетом.
Имя является частью русской культуры уже на протяжении многих столетий. Его можно найти в исторических летописях, а также литературных произведениях. До сих пор оно имеет актуальность.
Почему родителей привлекает это имя
Имя Владимир является очень солидным, при этом оно подходит как мальчику, так и взрослому мужчине. Среди мягких вариантов можно выделить следующие формы: Володя, Вова, Вовочка, Володенька.
Имя подходит к любым русским отчествам и фамилиям. Оно не является временным, не привязано к какой-либо эпохе, сообщает vluki.ru.
Какие известные люди носили это имя
- князь Владимир Святославович;
- поэт Владимир Маяковский;
- писатель Владимир Набоков;
- композитор Владимир Высоцкий.
Фото: Сгенерировано ИИ
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