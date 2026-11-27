Когда бронировать и сколько готовить денег

Зима в Петербурге и окрестностях всё ближе, а вместе с ней — ажиотаж вокруг горнолыжных курортов. Спрос на активный отдых растёт, а свободные номера на праздники исчезают быстрее, чем тает первый снег.

Если хочется провести новогодние дни на склоне, тянуть с бронированием точно не стоит: самые удобные варианты разбирают задолго до праздников.

Почему бронировать нужно уже сейчас

Интерес к зимним курортам заметно вырос: только за последний месяц спрос на горнолыжные направления увеличился на 28%. В топе у петербуржцев — курорты Ленобласти, а также варианты на Кубани, Кавказе и в Мурманской области.

Близость к городу, красивые зимние пейзажи и возможность вырваться на природу хотя бы на день делают такие поездки особенно привлекательными. При этом самые популярные даты — первые числа января — уже почти полностью заняты.

Сколько стоят топовые курорты

«Охта Парк» и «Игора» традиционно собирают максимум гостей. В «Охта Парке» ночь в номере для семьи с ребёнком до 12 лет обойдётся в 15–16 тысяч рублей, апартаменты и коттеджи — от 34–35 тысяч, а самые дорогие коттеджи доходят до 100–113 тысяч рублей за ночь.

Часовое занятие с инструктором по лыжам или сноуборду для семьи из трёх человек стоит около 19 тысяч рублей, катание на коньках — примерно 9,5 тысяч.

На курорте «Игора» цены выше: номер на троих в праздничные дни стоит около 57 тысяч рублей, коттеджи на четверых — от 188 тысяч. Более бюджетные варианты можно найти на 9–10 января: от 33 до 62 тысяч рублей.

Зато занятия с инструктором здесь доступнее: час для группы из трёх человек — 2,5–3 тысячи рублей.

Альтернативы и варианты экономии

Если номера на самих курортах уже не найти, можно присмотреться к жилью поблизости. Однокомнатные квартиры в Сосново или Мистолово на праздники сдают в среднем за 6–7 тысяч рублей в сутки.

Ещё один вариант — однодневная поездка: дорога не займёт много времени, а впечатлений хватит надолго. Кроме того, растёт спрос на снаряжение: новые сноуборды стоят в среднем 38 тысяч рублей, подержанные — 17 тысяч; горные лыжи — 43 и 16 тысяч соответственно, сообщает источник.

Практические советы по планированию зимнего отдыха

бронируйте жильё заранее: даже если пока не уверены в датах, лучше зафиксировать вариант с гибкой отменой;

сравнивайте не только цены на номера, но и стоимость дополнительных услуг — занятия с инструктором и прокат могут заметно увеличить бюджет;

рассмотрите варианты рядом с курортами: жильё в соседних посёлках часто обходится дешевле, а доехать до склонов несложно;

следите за акциями и спецпредложениями: многие курорты предлагают скидки при раннем бронировании;

если планируете брать снаряжение, изучите вторичный рынок: там можно сэкономить до половины стоимости.

Зимний отдых в Ленобласти — это не только катание, но и продуманный подход к бюджету и срокам. Чем раньше начать планировать, тем спокойнее и выгоднее получится поездка.

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