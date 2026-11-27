Скумбрия в бутылке даст фору копчёной: заливаю рыбку домашним маринадом — получаю нежную и аппетитную закуску

Вместо коптильни и жидкого дыма можно использовать пластиковую бутылку и пряный рассол – скумбрия все равно получится ароматной и золотистой.

Достаточно лишь правильно подготовить рыбу и выдержать ее в холоде.

Ингредиенты

Вам потребуется:

размороженная скумбрия;

крупная соль без горки – 3 ст. л.;

сахар – 1,5 ст. л.;

крепкий черный чай;

луковая шелуха;

лавровый лист;

душистый перец;

гвоздика;

цедра апельсина;

кориандр.

Способ приготовления

Указанные ингредиенты добавьте в 1 л воды, размешайте, доведите до кипения и кипятите примерно 10 минут. Процедите рассол и охладите его.

Из размороженной скумбрии удалите внутренние части, очистите брюшко. Бутылку объемом 1,5 л промойте и срежьте верхнюю часть так, чтобы рыба не застревала, когда вы будете укладывать ее внутрь.

Полностью залейте скумбрию рассолом, поставьте ее в холодильник на трое суток. Затем промокните рыбу салфетками и оставьте на решетке в холодильнике на 6 часов.

Теперь остается только смазать поверхность рыбы растительным маслом – и можно подавать на стол.