Скумбрия в бутылке даст фору копчёной: заливаю рыбку домашним маринадом — получаю нежную и аппетитную закуску
Достаточно лишь правильно подготовить рыбу и выдержать ее в холоде.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- размороженная скумбрия;
- крупная соль без горки – 3 ст. л.;
- сахар – 1,5 ст. л.;
- крепкий черный чай;
- луковая шелуха;
- лавровый лист;
- душистый перец;
- гвоздика;
- цедра апельсина;
- кориандр.
Способ приготовления
Указанные ингредиенты добавьте в 1 л воды, размешайте, доведите до кипения и кипятите примерно 10 минут. Процедите рассол и охладите его.
Из размороженной скумбрии удалите внутренние части, очистите брюшко. Бутылку объемом 1,5 л промойте и срежьте верхнюю часть так, чтобы рыба не застревала, когда вы будете укладывать ее внутрь.
Полностью залейте скумбрию рассолом, поставьте ее в холодильник на трое суток. Затем промокните рыбу салфетками и оставьте на решетке в холодильнике на 6 часов.
Теперь остается только смазать поверхность рыбы растительным маслом – и можно подавать на стол.
Важно: скумбрию рекомендуется съесть сразу же, долго хранить в холодильнике нельзя.