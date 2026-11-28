Сумма в 150 тысяч рублей после вычета налогов — ориентир, который участники опроса одной ювелирной сети назвали достаточным для ощущения «все потихоньку».

Запросы зависят от города: в Москве называют 220 тысяч, в Санкт-Петербурге — 180, в Самаре — 120. В Екатеринбурге показатель совпал с общим, в Казани составил 145 тысяч, в Краснодаре — 140, в Новосибирске — 135, в Нижнем Новгороде — 130 тысяч рублей. При этом суммы отражают представления о комфортном заработке, а не фактические доходы, пишет finance.mail.ru.

Учитывайте локальную стоимость жизни, когда оцениваете собственные финансовые цели. Размер желаемого дохода привязан к ценам на жилье, транспорт и другие расходы в конкретном месте. Называйте сумму, опираясь на реальные траты вашего города, а не на средние цифры по стране. Помните: речь идет о субъективном ощущении комфорта, а не о статистике зарплат.

Признаки достатка по возрасту

Обратите внимание, как меняется представление о благополучии с возрастом. Среди респондентов 18–27 лет 72% главным показателем назвали возможность самостоятельно распоряжаться временем. В группе старше 45 лет 68% связали достаток с собственным жильем и автомобилем. Для 56% молодых участников важнее не отвечать на рабочие сообщения вечером и в выходные, чем иметь дорогую машину; в старшей группе так считают 29%.

Распоряжение свободными средствами

Сравнивайте приоритеты разных поколений, планируя крупные траты. Путешествие или новые впечатления вместо статусной покупки выбрали 63% молодых и 38% участников старше 45 лет. Собственная квартира с обычным ремонтом оказалась предпочтительнее аренды в престижном районе для 59% старшей группы и 41% молодых. Учитывайте состав семьи и личные обязательства, интерпретируя такие данные: размер выборки в сообщении не приводится.