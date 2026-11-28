Благодарность тут ни при чем: почему кошки приносят хозяевам мышей или птиц - ответ ветеринара

Для чего кошка приносит добычу хозяину - причина банальна

Некоторые кошки имеют привычку приносить пойманных птиц, мышей и прочую добычу хозяевам, что весьма просто объяснить. Так животные поступают из-за охотничьего азарта, а также доверия к человеку. Ветеринар Евгений Цыпленков поделился такой информацией с изданием NewsInfo.

Обычно кошки не делятся добычей в природе, но если у них есть привязанность к человеку, то они начинают подчеркивать его важность с помощью птиц, мышей и других пойманных существ. Если питомец принес добычу домой, то он показывает, что готов разделить еду с хозяином.

Животное понимает, что человек не умеет охотиться, из-за чего предлагает мышь или птицу. В такие моменты не стоит ругать кошку, так как она не хотела сделать ничего плохого. Попробуйте отказаться от добычи, отдайте ее животному или утилизируйте самостоятельно.

При этом считать, что питомец принес еду в качестве благодарности или подарка, не следует. Такое поведение стоит расценивать в качестве заботы и желания накормить члена группы, который не имеет возможности охотиться.

Как предотвратить подобные ситуации

Если вы не желаете видеть у себя в доме пойманных мышей и птиц, то попробуйте перевести животное на домашнее содержание. Также допускается обустройство некоторого закрытого пространства на улице, где питомец не сможет охотиться.

Фото: Сгенерировано ИИ

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