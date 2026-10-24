Не сорт, а томатная фабрика: в 2027 году посажу только его – теплица будет красной от плодов даже в «поганое» лето

Этот сорт – настоящий рекордсмен

Опытные садоводы приступают к отбору посевного материала сразу после завершения осенних работ.

Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить особое внимание на сорт томатов «Диадема».

В чем преимущества сорта?

Этот гибрид характеризуется ранними сроками созревания и высокой продуктивностью. Период вегетации составляет 105–110 дней, при этом урожайность достигает 17 кг с 3–4 кустов.

Сорт обладает выраженной устойчивостью к патогенам, а компактная высота растений (80–100 см) существенно упрощает агротехнические мероприятия, что делает его оптимальным выбором для начинающих аграриев.

Плоды обладают сбалансированным кисло-сладким вкусом. Томаты округлой формы с характерным заостренным кончиком весят около 200 г и имеют насыщенный темно-красный цвет.

Сорт является универсальным: он пригоден как для потребления в свежем виде, так и для всех видов консервации. По оценкам эксперта, «Диадема» демонстрирует стабильно высокую урожайность.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

«Бычье сердце» – моветон: нынче в топе 3 сорта – плоды крупные, мясистые и сладкие.

«Герман» больше не сажаю: выбираю 2 новых сорта – и урожай сладких зеленцов гребу до самой осени.