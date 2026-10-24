Готовлю каждый день и не могу остановиться: свинина по-деревенски в духовке — и на праздник, и вместо гуляша

Как приготовить свинину по-деревенски

Привычный гуляш может заменить свинина по-деревенски на луковой подушке. Кусочки мяса получаются настолько мягкими и нежными, что без проблем разделяются при помощи вилки. Пикантность блюду придает чеснок и горчица, а лук превращается в густую подливку. Свинина по-деревенски прекрасно сочетается с картофельным пюре.

Что понадобится

свиная шея - 1 кг, лук репчатый - 3 штуки, сметана - 150 г, горчица - 1 столовая ложка, соевый соус - 2 столовые ложки, чеснок - 4 зубчика, подсолнечное масло - 2 столовые ложки, сладкая паприка - 1 чайная ложка, тимьян - ½ чайной ложки, перец и соль - по вкусу.

Приготовление

Свинину крупно нарежьте, обсушите мясо с помощью бумажного полотенца. Толщина кусочков должна достигать 3-4 см.

Приготовьте маринад. Для этого смешайте горчицу со сметаной, соевым соусом, подсолнечным маслом, натертым чесноком, паприкой, тимьяном, перцем и солью. Покройте смесью мясо, оставьте минимум на 30 минут.

Лук нарежьте полукольцами, выложите его на дно смазанной формы. Сверху поместите мясо с соусом. Накройте форму фольгой, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Готовьте 1 час 15 минут, после чего уберите фольгу, продолжайте запекать мясо еще 20 минут. У готового блюда должна появиться румяная корочка.

Дайте мясу немного постоять, после чего подавайте его с картофельным пюре. Блюдо получается настолько аппетитным, что устоять перед ним точно не получится, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит свинину по-деревенски, когда хочется простого, но очень сытного блюда. Автор также добавляет в маринад немного томатной пасты. Она придает красивый оттенок, а также делает вкус мяса более насыщенным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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