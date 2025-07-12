От пляжа до горнолыжки: где собираются отдыхать российские туристы будущей зимой

Зима 2025-26 обещает быть интересной для тех, кто любит путешествовать и отдыхать в холодное время года. Туроператоры уже открыли продажи туров, и можно выделить несколько ярких трендов.

Куда поехать за теплом?

Если хочется сбежать от русской зимы и погреться на солнышке, то самые востребованные направления — это Юго-Восточная Азия и Китай.

Туроператоры отмечают большой спрос на Таиланд, Вьетнам, Южную Корею, Японию и даже Марокко. В числе фаворитов также Египет и индийский Гоа.

Эти страны предлагают не только пляжи и тепло, но и богатую культуру, вкусную еду и массу развлечений. При этом некоторые отели в Азии уже забронированы на новогодние праздники.

Горнолыжный отдых — все ближе и доступнее

С европейскими горнолыжными курортами сейчас сложнее: прямые рейсы почти отсутствуют, а перелеты с пересадками дорогие и утомительные. Поэтому россияне все активнее выбирают горы у себя дома и в соседних странах СНГ.

Самые популярные российские курорты — это Красная Поляна, Домбай и Архыз на Северном Кавказе, пишет сайт Тонкости туризма.

Красная Поляна особенно нравится за развитую инфраструктуру: там есть и современные отели, и рестораны, и развлечения после катания. В Архызе недавно открылся первый отель по системе «всё включено».

Кроме России, популярны горнолыжные направления в Турции, Казахстане, Азербайджане и Киргизии. Цены на такие туры обычно ниже, чем в Европе, и перелеты удобнее.

Зимняя Россия — сказка и приключения

Для тех, кто хочет провести зиму в России, тоже есть много вариантов. Помимо катания на лыжах и сноуборде, популярны экскурсии и активный отдых:

Великий Устюг — родина Деда Мороза, куда особенно любят ездить с детьми. Там можно погрузиться в настоящую новогоднюю сказку с катанием на санях, играми и подарками.

Байкал зимой — ледяное царство с прозрачным льдом и уникальной природой. Это отличное место для любителей экстремального отдыха и красивых фотографий.

Мурманская область и Кольский полуостров — здесь можно увидеть северное сияние, познакомиться с бытом коренных народов и покататься на снегоходах.

Кавказ — не только горнолыжные курорты, но и культурные туры с погружением в историю и традиции региона.

Зимние туры по России становятся все более популярными и разнообразными, предлагая и активный спорт, и культурные программы, и просто отдых на природе.

Новогодние и февральские планы

Особое внимание стоит уделить новогодним праздникам. Помимо традиционных поездок в Краснодарский край и на Кавказ, в 2026 году Рязань будет новогодней столицей России.

В феврале ожидается рост спроса на туры к «ледяному Байкалу» — это время, когда озеро покрыто толстым льдом, и можно попробовать уникальные зимние развлечения.