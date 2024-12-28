Городовой / Общество / Его поймут многие петербуржцы: Боярский объяснил, что его не устраивает в современном кино
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Его поймут многие петербуржцы: Боярский объяснил, что его не устраивает в современном кино

28 декабря 2024 15:30
Его поймут многие петербуржцы: Боярский объяснил, что его не устраивает в современном кино
Его поймут многие петербуржцы: Боярский объяснил, что его не устраивает в современном кино
Legion-media

Честно высказался о том, что ходить в залы ему стало неприятно.

В свои 75 лет Михаил Боярский остается критически настроенным к состоянию современного кинематографа. По его словам, уровень сценариев и актерской игры в сегодняшних фильмах не вызывает у него удовлетворения.

«Я редко хожу в кино, а то, что вижу по телевидению… Материал очень слабый. Я не представляю, кто это пишет, — откровенно говорит актер. — Раньше было не стыдно смотреть то, что показывают на экране. Я играл в фильмах по Мольеру, Лопе де Вега, Дюма, Вампилову. Работал с такими мастерами, как Ефремов, Козаков, Леонов, Чурикова, Фрейндлих. Это был мощный материал, который давал актерам простор для творчества».

Боярский в беседе с «Фонтанкой» отметил, что в кино прошлого актеры могли раскрыться благодаря глубине произведений, на которых строились сценарии. Именно это, по его мнению, привело к появлению таких талантливых актеров, как Алексей Петренко.

«В том, что сейчас снимают, затраты актерского мастерства минимальны, сильных работ практически нет. Современное кино не дает такой возможности», — подытожил он.

Новости по теме
Готовимся к полумарафону: петербуржцам объяснили, как с комфортом бегать в любую погоду зимой Готовимся к полумарафону: петербуржцам объяснили, как с комфортом бегать в любую погоду зимой 17 января 2025 21:01
«В Питере не поймут»: словечки приезжих, которые бесят петербуржцев (часть 2) «В Питере не поймут»: словечки приезжих, которые бесят петербуржцев (часть 2) 13 января 2025 13:01
«В Питере не поймут»: словечки приезжих, которые до жути бесят петербуржцев (часть 1) «В Питере не поймут»: словечки приезжих, которые до жути бесят петербуржцев (часть 1) 11 января 2025 14:32
Секреты успешного года: петербуржцам объяснили, почему так важно подробно прописывать свои цели Секреты успешного года: петербуржцам объяснили, почему так важно подробно прописывать свои цели 2 января 2025 12:33
Многие петербуржцы задавались этим вопросом: кем работали родители Кевина из комедии «Один дома» Многие петербуржцы задавались этим вопросом: кем работали родители Кевина из комедии «Один дома» 27 декабря 2024 21:16
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Михаил БоярскийКино и сериалы
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏 1
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».