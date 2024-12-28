Его поймут многие петербуржцы: Боярский объяснил, что его не устраивает в современном кино

Честно высказался о том, что ходить в залы ему стало неприятно.

В свои 75 лет Михаил Боярский остается критически настроенным к состоянию современного кинематографа. По его словам, уровень сценариев и актерской игры в сегодняшних фильмах не вызывает у него удовлетворения.

«Я редко хожу в кино, а то, что вижу по телевидению… Материал очень слабый. Я не представляю, кто это пишет, — откровенно говорит актер. — Раньше было не стыдно смотреть то, что показывают на экране. Я играл в фильмах по Мольеру, Лопе де Вега, Дюма, Вампилову. Работал с такими мастерами, как Ефремов, Козаков, Леонов, Чурикова, Фрейндлих. Это был мощный материал, который давал актерам простор для творчества».

Боярский в беседе с «Фонтанкой» отметил, что в кино прошлого актеры могли раскрыться благодаря глубине произведений, на которых строились сценарии. Именно это, по его мнению, привело к появлению таких талантливых актеров, как Алексей Петренко.