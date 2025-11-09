Городовой / Город / Сваха, которая советует не советовать: Сябитова призвала бабушек не вмешиваться в воспитание внуков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Больше не киснуть: врач раскрыла главные витамины против осенней хандры Город
Не мода, а диагноз: кому красное мясо придётся вычеркнуть из меню, а кому — урезать до минимума Город
Чудо по расписанию: в канун Рождества в Петербург прибудет поезд Деда Мороза — 6 января Город
Как петербуржцам выбрать бесплатный Wi-Fi и можно ли заходить в банк: порой лучше остаться без Сети Общество
Потеплеет — и сразу промочит: Колесов о коротком визите тепла с дождём на предстоящей неделе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Сваха, которая советует не советовать: Сябитова призвала бабушек не вмешиваться в воспитание внуков

Опубликовано: 9 ноября 2025 22:36
Сваха, которая советует не советовать: Сябитова призвала бабушек не вмешиваться в воспитание внуков
Сваха, которая советует не советовать: Сябитова призвала бабушек не вмешиваться в воспитание внуков
Городовой ру

Телеведущая ожидает пополнения в семье, вскоре у неё появится второй внук или внучка.

Роза Сябитова, известная по работе на телевидении, предложила пожилым женщинам воздерживаться от советов по воспитанию детей своих детей и внуков. Своё мнение она высказала, написав об этом в одной из социальных сетей. По словам Сябитовой, собственные методы, которыми она пользовалась в молодости, сегодня уже не актуальны для её семьи.

"Ничего из этого, сейчас не пригодится моим внукам. Поэтому не лезь со своими сверхценными советами к молодым. Просто обнимай, целуй, балуй внуков, и просто радуйся," — отметила она.

Телеведущая призналась, что раньше ей хотелось делиться накопленным опытом, но теперь она пересмотрела свои взгляды.

Недавно у Розы Сябитовой возникла возможность снова стать бабушкой — ожидается, что в её семье появится второй внук. Сейчас она считает, что лучше просто поддерживать своих близких, не вмешиваясь в методы воспитания, которые выбирают родители.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью