Сваха, которая советует не советовать: Сябитова призвала бабушек не вмешиваться в воспитание внуков

Роза Сябитова, известная по работе на телевидении, предложила пожилым женщинам воздерживаться от советов по воспитанию детей своих детей и внуков. Своё мнение она высказала, написав об этом в одной из социальных сетей. По словам Сябитовой, собственные методы, которыми она пользовалась в молодости, сегодня уже не актуальны для её семьи.
"Ничего из этого, сейчас не пригодится моим внукам. Поэтому не лезь со своими сверхценными советами к молодым. Просто обнимай, целуй, балуй внуков, и просто радуйся," — отметила она.
Телеведущая призналась, что раньше ей хотелось делиться накопленным опытом, но теперь она пересмотрела свои взгляды.
Недавно у Розы Сябитовой возникла возможность снова стать бабушкой — ожидается, что в её семье появится второй внук. Сейчас она считает, что лучше просто поддерживать своих близких, не вмешиваясь в методы воспитания, которые выбирают родители.