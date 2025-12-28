Городовой / Город / Не толпа, а родные: россиянам порекомендовали встретить Новый год в кругу близких
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Не толпа, а родные: россиянам порекомендовали встретить Новый год в кругу близких

Опубликовано: 28 декабря 2025 13:23
globallookpress.com
Не толпа, а родные: россиянам порекомендовали встретить Новый год в кругу близких
Городовой ру

В Совете по правам человека заявили, что рассматриваемое решение признано наиболее безопасным среди возможных вариантов.

Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитница Ева Меркачева посоветовала встречать Новый год в семейном кругу и избегать массовых мероприятий. Она подчеркнула, что родные и близкие люди обеспечивают ощущение защищённости, особенно в сложные периоды. По её словам, доверительная атмосфера способствует безопасности, а риск нежелательных происшествий в подобных условиях минимален.

Меркачева отметила, что прогулки по украшенным улицам и площадям не стоит полностью исключать из праздничных традиций. Однако она считает, что важные даты – конец декабря и первые часы января – лучше провести дома с семьёй. По её словам, именно этот способ поможет максимально обезопасить себя.

«Надо, мне кажется, не забывать, что Новый год – это семейный праздник, и провести его с семьёй и друзьями. В этом пространстве можно чувствовать себя абсолютно безопасно. Хорошо в такое сложное время окружать себя людьми, которым полностью доверяешь, и выстраивать доверительную атмосферу, где возможность любых провокаций в принципе исключена», – сказала Ева Меркачева.

Правозащитница обратила внимание, что 31 декабря и 1 января стоит по возможности остаться дома. Она добавила, что именно такое решение станет лучшей мерой предосторожности. Меркачева акцентировала, что отдых дома с близкими – залог спокойствия в праздники.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью