Не толпа, а родные: россиянам порекомендовали встретить Новый год в кругу близких

Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитница Ева Меркачева посоветовала встречать Новый год в семейном кругу и избегать массовых мероприятий. Она подчеркнула, что родные и близкие люди обеспечивают ощущение защищённости, особенно в сложные периоды. По её словам, доверительная атмосфера способствует безопасности, а риск нежелательных происшествий в подобных условиях минимален.
Меркачева отметила, что прогулки по украшенным улицам и площадям не стоит полностью исключать из праздничных традиций. Однако она считает, что важные даты – конец декабря и первые часы января – лучше провести дома с семьёй. По её словам, именно этот способ поможет максимально обезопасить себя.
«Надо, мне кажется, не забывать, что Новый год – это семейный праздник, и провести его с семьёй и друзьями. В этом пространстве можно чувствовать себя абсолютно безопасно. Хорошо в такое сложное время окружать себя людьми, которым полностью доверяешь, и выстраивать доверительную атмосферу, где возможность любых провокаций в принципе исключена», – сказала Ева Меркачева.
Правозащитница обратила внимание, что 31 декабря и 1 января стоит по возможности остаться дома. Она добавила, что именно такое решение станет лучшей мерой предосторожности. Меркачева акцентировала, что отдых дома с близкими – залог спокойствия в праздники.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».