Городовой / Город / Невский район — неожиданный чемпион: первое место по доле продаж квартир в новостройках
Невский район — неожиданный чемпион: первое место по доле продаж квартир в новостройках

Опубликовано: 28 декабря 2025 13:41
Средний размер квартир, по последним данным, достиг 38,8 квадратных метра.

В 2025 году Невский район оказался лидером по числу сделок с новостройками в Санкт-Петербурге. Доля его продаж составила 18,6% от общего объёма. На последующих местах оказались Пушкинский (14,5%), Московский (13,3%), Приморский (11,4%), Красногвардейский (8,9%), Красносельский (7,7%) и Василеостровский районы (4,9%).

Покупатели жилья на первичном рынке города в среднем платили за квартиру 10,9 миллиона рублей. Самые высокие средние цены на квартиры были зафиксированы в Центральном и Петроградском районах — 35,6 млн и 35,2 млн рублей соответственно. Более доступные варианты находили в Кировском (4,7 млн рублей), Колпинском (5,9 млн рублей) и Красногвардейском (6,7 млн рублей) районах.

Жилая площадь приобретённого жилья в среднем достигала 38,8 квадратного метра. Квартиры скромных размеров чаще всего встречались в Кировском районе, где средняя площадь составляла 22,9 квадратного метра. Значительно просторнее помещения в Центральном (67,5 кв. м) и Петроградском районах (58,2 кв. м).

Юлия Аликова
