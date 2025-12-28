Без педалей, но с баллами: в России предлагают бальную локализацию для электросамокатов

С начала 2027 года в Российской Федерации могут ввести специальную систему начисления баллов для оценки уровня локализации продукции, включающей электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности с электродвигателем. Соответствующий проект постановления уже размещён на официальном портале нормативных правовых актов. Автором инициативы выступило Министерство промышленности и торговли.
В проекте указано на необходимость расширения перечня техники, для которой будет действовать балльная система. Сюда планируют отнести электросамокаты, электровелосипеды, моноколёса, гироскутеры и сигвеи. В документе подчёркивается, что нововведения предполагается начать применять с 1 января 2027 года, если решение утвердят.
