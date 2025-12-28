Выяснили, зачем в ванных хрущевок устанавливали окно с видом на плиту

Кому в голову пришла эта странная, но гениальная в своей простоте идея — сделать в ванной комнате... окно? И не куда-нибудь, а прямиком на кухню. Забудьте про виды на закат — здесь в «пейзаже» доминировала газовая плита или холодильник. Этот архитектурный курьез был в каждом раннем проекте «хрущевки» и так же внезапно исчез. В чем же был секрет?

Дело не в романтике и не в желании поболтать с домочадцами, принимая душ. Как выяснилось, причина крылась в суровых строительных нормативах той эпохи. СанПиНы того времени диктовали: любое жилое помещение — а ванная комната таковым и считалась — должно было получать естественный свет. Хотя бы два часа в сутки.

Солнечные лучи, как считалось, работали как естественный дезинфектор. Плюс — банальная экономия на электричестве в послевоенные годы. Включил свет на кухне — и в ванной стало светлее. Гениально и до смешного практично.

Но правда в том, что крошечное окошко, часто глухое и затуманенное, свою санитарную миссию выполняло, скажем так, формально. А с появлением более совершенных проектов, нормативов и принудительной вентиляции — эта диковинка благополучно канула в Лету. Остались лишь воспоминания и вопросы от новых поколений, заставших эти странные «межкомнатные иллюминаторы».