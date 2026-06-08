Обрезаю листья и собираю урожай тачками: огурцы растут как на дрожжах — простой лайфхак

В середине июня садоводы приступают к сбору первого урожая огурцов. В этот период ключевой задачей для каждого овощевода является обеспечение продолжительного и обильного плодоношения.
Достичь этого можно, применяя простой агротехнический прием, о котором подробно рассказала специалист Ксения Давыдова. Речь идет об обрезке листвы.
Какова цель данной процедуры?
Во-первых, она способствует увеличению урожайности. Растения перестают расходовать ресурсы на поддержание листьев и направляют их на формирование плодов.
Во-вторых, кусты получают улучшенную циркуляцию воздуха и доступ к свету, что также положительно влияет на урожайность. И такие растения становятся менее подверженными атакам вредителей и болезней.
Как проводить процедуру
Единой схемы обрезки листьев не существует, процедуру можно выполнять интуитивно. Однако в первую очередь удаляются все нижние листья, расположенные до первых завязей. Эту операцию можно проводить уже на этапе подвязывания лианы к опоре. После удаления нижних листьев следует обратить внимание на остальные.
Удалите все пожелтевшие и увядшие листья, затем проредите оставшиеся, оставляя по одному листу между завязями.
Перед выполнением данной процедуры рекомендуется обильно полить огурцы, а после нее воздержаться от полива в течение одного-двух дней.
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