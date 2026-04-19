20 апреля – какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире – памятные даты и знаковые события

20 апреля в России принято с благодарностью вспоминать о донорах крови, а в мире отмечать День китайского языка. Какими еще праздниками и памятными датами ознаменовалось 20 апреля, рассказали в Дзен-канале "Газета.ру"(18+).

Акулинин день

В народном календаре 20 апреля обозначено как Акулинин день. Считается, что в это время на реках и озерах начинают просыпаться русалки. По традиции наши предки приносили на берег свои наряды, чтобы задобрить обитателей водоемов. При этом женщины не забывали прихватить с собой букетик сухой полыни, чтобы русалки не попытались затянуть их с собой в воду.

Национальный день донора крови в России

Этот важный праздник был учрежден в 2007 году и призван выразить уважение людям, чья кровь спасает чужие жизни. Неслучайно его отмечают 20 апреля. Ведь в этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел процедуру переливания крови, благодаря чему спас жизнь одной из рожениц.

Исторически доноры в нашей стране пользуются заслуженным уважением. Те, кто сдал 40 раз кровь или 60 раз плазму, получают звание Почетного донора и ряд льгот.

День карельской и вепсской письменности

Праздник призван напомнить о важности сохранения языков коренных народов Карелии – карелов и вепсов. Карельский язык относится к прибалтийско-финской группе. Его носителями являются как жители России, так и Финландии, всего 50 000 человек.

Вепсский язык относят к той же группе, но его использует для общения малочисленный народ – вепсы. Оба языка имеют статус национальных в Карелии, но находятся под угрозой исчезновения.

День китайского языка в ООН

Праздник учрежден в том числе в честь создателя китайских иероглифов Цан Цзе. Сегодня на китайском языке говорят более 1 млрд человек, и он считается самым распространенным в мире. Корни китайской системы письма уходят в глубь веков более чем на 3000 лет.

День двойников в США

Этот шуточный праздник был учрежден в 1980-х годах известным журналистом Джеком Этцелем. Он снимал репортаж и спрашивал мимо проходящих людей, на кого из знаменитостей, по их мнению, они похожи. Этот праздник учредили, чтобы посмотреть вокруг и увидеть в постороннем человеке знакомые черты.

День почтовой службы в Японии

20 апреля 1871 года в Японии была упразднена старинная система посыльных, и начала работать почтовая служба западного образца. В этот день в стране чествуют почтальонов.

Что произошло 20 апреля в России и в мире:

В 1656 году в Российском царстве серебряные монеты были заменены медными.

В 1841 году американский писатель Эдгар Алан По опубликовал первый в истории литературы детективный рассказ.

В 1865 году появились безопасные спички.

В 1901 году был открыт Большой зал Московской консерватории.

В 1902 году супругам-ученым Марии и Пьеру Кюри удалось получить чистый радий.

В 1934 году в СССР впервые присвоили звание Герой Советского Союза 7-м летчикам, спасшим экипаж парохода "Челюскин".

В 1940 году в США общественности был представлен первый электронный микроскоп.

Ранее мы сообщали, чем ознаменовалось 12 апреля.