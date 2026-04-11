12 апреля – какие сегодня праздники отмечают в России и в мире: важные исторические события и памятные даты
12 апреля – какие сегодня праздники отмечают в России и в мире: важные исторические события и памятные даты

Опубликовано: 11 апреля 2026 11:34
 Проверено редакцией
Календарь событий на 12 апреля 

12 апреля во всем мире отмечается день первого в истории полета человека в космос. В ряде государств в честь советского космонавта Гагарина организуют Юрьеву ночь. В этом году День космонавтики совпал с главным православным праздником – Светлой Пасхой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 12 апреля, рассказали в Дзен-канале "Газета.ру" (18+).

День космонавтики в России

12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос на корабле "Восток-1". В результате началась новая эра в науке и технике. В Советском Союзе этот праздник был учрежден в 1962 году, а во всем мире – в 1968 году.

Праздник Светлой Пасхи

В 2026 году главный православный праздник выпал на 12 апреля. Дату Пасхи в православии рассчитывают по александрийской пасхалии. Это специальная система, основанная на астрономических и календарных принципах. Главное правило – Пасху празднуют в первое воскресенье после первого Полнолуния, наступившего после дня весеннего равнодействия.

Пасха символизирует победу жизни над смертью. Ее отмечают с особой радостью. В этот день принято обмениваться крашеными яйцами. Эта традиция восходит к Марии Магдалине, которая, согласно преданию, принесла яйцо императору Тиберию, возвестив тем самым о Воскресении Христа.

Международный день осознанных сновидений

Осознанные сны – это явление, когда человек спит и понимает, что видит сон, при этом не просыпается и даже может управлять событиями во сне. Существование этого феномена доказано британским психологом Кейтом Хирном по результатам эксперимента 12 апреля 1975 года. Примечательно, что осознанные сновидения были описаны еще Аристотелем, но вплоть до 1975 года наука со скепсисом относилась к этому плохо изученному явлению.

Всемирный день хомяка

12 апреля отмечается Всемирный день хомяка. Этот милый и неприхотливый грызун был одомашнен только в 30-е годы прошлого столетия, когда зоолог Израэль Ахарон привез из Сирии хомяков для лабораторных исследований. С той поры эти грызуны стали любимцами миллионов людей во всем мире.

День весеннего дождя

Этот праздник считается символом пробуждения природы. В разных культурах дождь символизирует очищение, свежесть и плодородие.

День Ивана Лествичника

В народном календаре 12 апреля обозначено как день Ивана Лествичника. На Руси в это время было принято печь обрядовое печенье "лесенки". Наши предки верили, что это принесет в дом здравие и удачу.

Что произошло 12 апреля:

  • В 1815 году произошло извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава. Это территория современной Индонезии. В результате следующий год вошел в мировую историю как "год без лета".
  • В 1903 году в Лондоне на маршрут выпустили первый городской автобус с двигателем внутренного сгорания.
  • В 1911 году был совершен первый беспересадочный авиаперелет из Лондона в Париж. Он длился почти 4 часа.
  • В 1919 году в СССР состоялся первый коммунистический субботник.
  • В 1943 году основан Курчатовский институт, который в дальнейшем стал центром советского ядерного проекта.
  • В 1945 году скончался президент США Франклин Рузвельт.
  • В 1992 году во Франции открылся знаменитый парк "Диснейленд".
  • В 1995 году начал работать интернет-каталог Yahoo!, который стал крупнейшим путеводителем по сети своего времени.

12 апреля родились:

  • русский мореплаватель, участник первой русской кругосветной экспедиции Юрий Лиснянский;
  • русский драматург Александр Островский;
  • русский географ и натуралист Николай Пржевальский;
  • немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Отто Мейергоф;
  • пианист и педагог, который воспитал плеяду советский виртуозов Генрих Нейгауз;
  • испанская оперная дива Монсеррат Кабалье;
  • советский летчик-космонавт, герой СССР Игорь Волк;
  • клоун-кошковод, народный артист РСФСР Юрий Куклачев;
  • основатель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий.

