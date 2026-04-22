В Ленобласти ищут идеи, в Петербурге — новые решения: как в России запускают бывшие иностранные заводы

В этом году власти обещают перезапустить в Шушарах бывший завод Toyota.

После ухода иностранных компаний в Петербурге и Ленобласти осталось много заводов, которые не хотелось просто бросать. Их начали выкупать или перезапускать новые владельцы, и теперь главная задача — снова наладить выпуск продукции.

Почему тема важна

Для региона это не только про бизнес, но и про рабочие места. Если завод стоит слишком долго, вернуть его к жизни становится намного сложнее.

Что уже запустили

Один из приведенных примеров — бывший завод Caterpillar в Тосно. В этом году завод обсуждают выпуск 300 экскаваторов-погрузчиков, сообщает "Деловой Петербург".

Это хороший знак, потому что здесь речь идет не о пустых обещаниях, а о первом восстановлении производства.

В январе Hyundai потеряла шанс вернуть две площадки в Петербурге, которые теперь входят в состав холдинга АГР.

Новый владелец продолжает в Сестрорецке собирать машины Solaris из существующих машинокомплектов корейского производства. В ближайшие месяцы качественно заработает вторая площадка в Шушарах.

Это бывший завод General Motors, остановленный ещё в 2015 году. Корейцы купили его в 2020-м, но не запустили производство.

Теперь там начнут собирать кроссоверы Jeland на базе китайского Jaecoo — начало производства и руководство продажами во II квартале этого года.

Также в этом году власти намерены перезапустить в Шушарах и бывший завод Toyota, переданный два года назад бренду Aurus.

В чем главная проблема

Самая больная тема — комплектующие и технологии. Раньше на многих предприятиях были налажены связи с зарубежными поставщиками, а теперь эти цепочки пришлось строить заново.

Из-за этой части деталей все еще приходится ввозить, зависимость от импорта остается высокой.

Что будет дальше

По сути, сейчас идет проверка на прочность: смогут ли местные компании и инвесторы удержать такие заводы и сделать их устойчивыми без старых иностранных цепочек.