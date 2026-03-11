Крепость, которая стала местом зарождения Древней Руси: была заложена в 862 году - что здесь посмотреть

Древнейшая крепость, находящаяся в Ленинградской области

На территории Ленинградской области находится уникальное сооружение, которое стало местом зарождения Древней Руси. Речь идет о Староладожской крепости. Именно тут можно увидеть и понять, как жили наши предки на этапах становления государства.

История крепости

Первые укрепления появились на территории Старой Ладоги в конце IX века. По приказу Рюрика на берегу реки Ладожка была построена деревянная крепость. Позже вместо нее появилось уже каменное сооружение, но оно было сделано без скрепляющего раствора.

Крепость выполняла важную роль, ведь она защищала русские земли от нападок врагов со стороны Балтийского моря. За свою историю сооружение множество раз разрушалось, но всегда восстанавливалось.

«Больше всего Староладожской крепости доставалось от соседней Швеции. Начиная с 1164 года и заканчивая XVIII веком, шведы с некоторой периодичностью штурмовали ее. Но всякий раз твердыню отстраивали заново», - сообщает «КП».

В XIX веке крепость заинтересовала историков. В XX веке здесь был организован краеведческий музей, который позже получил статус историко-архитектурного и археологического заповедника. В современное время крепость несколько раз переживала реконструкцию, из-за чего она выглядит очень хорошо. Сейчас древнему сооружению уже 1164 года.

Что посмотреть

При посещении Старой Ладоги необходимо обойти всю территорию крепости, увидеть вблизи могучие башни, стены. Здесь можно посетить Георгиевскую церковь, которая была построена в XII веке.

У южной стены крепости находятся валы «Земляного города», который был основан в XVI веке. Также на территории есть и другая церковь – святого Дмитрия Солунского. Она построена из дерева в XVII веке, несколько раз восстанавливалась, из-за чего ее старинный облик сумели сохранить.

«На первом этаже Воротной башни находится постоянная выставка «Военно-политическая история Ладоги IX–XVIII вв.», второй этаж занимает фотовыставка, посвященная истории раскопок крепости, а на третьем представлены карты всех крепостей Древней Руси», - рассказывает источник.

Обязательно стоит посетить Стрелочную башню, в которой находятся уникальные археологические находки.

Где сделать живописные кадры

«Очень красивые виды на нее открываются с противоположного берега Ладожки — постарайтесь захватить в кадр не только башни, но и их отражения в водной глади».

