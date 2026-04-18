Гости будут выпрашивать рецепт: ананас и креветки — закуска, которая исчезает за минуты

Автор Дзен-канала "Совет да еда" поделился рецептом свежей и интересной закуски, которую вы ещё не пробовали.
Ингредиенты:
консервированные ананасовые кольца — 5 шт., маленькие креветки — 40 шт., полутвёрдый сыр — 60 г, чеснок — 1 зубчик, майонез — 2 ст. л.
Приготовление
Сначала я достаю ананасовые кольца из банки и хорошо обсушиваю их бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний сироп. Креветки заливаю кипятком и оставляю на 5-7 минут, после чего очищаю их.
Пока креветки готовятся, натираю сыр на мелкой тёрке, при этом немного оставляю для финального украшения. Добавляю к сыру зубчик чеснока, пропущенный через пресс — важно не переборщить, чтобы вкус был мягким и лёгким. Затем добавляю майонез (его можно заменить на сметану или смешать 50/50) и тщательно перемешиваю до однородной сырной массы.
Ананасовые кольца разрезаю на 4 части — получается 20 аккуратных заготовок. Выкладываю их на тарелку, сверху распределяю сырную массу. На каждую основу кладу по 1-2 креветки.
В конце оставшийся сыр натираю максимально мелко и слегка присыпаю им креветки.
Примерное время приготовления: 15 минут
Ранее мы писали о том, что приготовить из оставшихся пасхальных яиц.