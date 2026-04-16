Остались пасхальные яйца: Выбрасывать их не буду: Добавлю 2 продукта - получу намазку на хлеб

Рецепт очень простого блюда.

Традиционно на Пасху окрашивают яйца. Но нередко случается так, что праздник закончился, а яйца остались, например, если вы приготовили их слишком много. Выбрасывать яйца точно не будем.

На портале "Лайфхакер" рассказывают, что из них можно приготовить, простое блюдо подходит для завтрака или быстрого перекуса.

Для приготовления вкусной намазки на хлеб необходимо взять такие продукты:

6 варёных яиц;

100 г сыра фета;

3 ст. л. майонеза или сметаны.

Приготовление вкусной намазки с яйцами

Яйца необходимо очистить от скорлупы и натереть крупно, можно и нарезать их ножом, тогда консистенция блюда получится менее однородной. Добавить к яйцам сыр фета, его необходимо наломать руками или нарезать ножом на небольшие кусочки; Добавить к продуктам сметану или майонез.

Также к намазке по желанию можно добавить горчицу, соль и специи по вкусу, а также мелко нарезанную свежую зелень. Подавать такую намазку можно на кусочках немного поджаренного хлеба.

Но можно поставить её на стол в креманке, тогда ваши гости или домашние будут сами делать бутерброды.

Для разнообразия бутерброды с яичной намазкой можно украсить ломтиками овощей, например, редиса, огурца или болгарского перца.

Вкус намазки можно регулировать по своему желанию, добавив специй и соли, сколько вам хочется. При этом со сметаной блюдо получится нежным, сливочным. Майонез же придаст более пикантный, островатый вкус.

Если хочется сделать намазку более экзотической, добавьте к ингредиентам обжаренные и измельчённые ядра ореха, мелко нарезанный острый перец, немного корейской моркови.

Вариантов яичной намазки - великое множество. Но самое главное, вы не будете выбрасывать яйца, которые с любовью красили на Пасху, теперь для оставшихся нашлось отличное применение.

