Едим прямо со сковороды: 3 вкусных сытных ужина за 15 минут – работающие хозяйки оценят

Стоять у плиты часами - привилегия домохозяек. Работающие женщины обычно не хотят или просто не могут тратить время на готовку. Занятых хозяек выручают простые рецепты, как приготовить ужин за 15 минут. Многим подборка покажется очевидной, но кому-то будет полезной.
Яичница с сыром
Быстрее этого ужина, наверное, только сделать бутерброд. Но яичница - это не жевать в сухомятку, а полноценное горячее питание.
- Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. На сливочному будет вкуснее.
- Разбить 2–3 яйца на сковороду, стараясь не повредить желтки.
- Посолить по вкусу.
- Сверху щедро посыпать тёртым твердым сыром.
- Накрыть крышкой и подождать 4–5 минут.
За это время сыр расплавится, белок схватится, а желток останется жидким. Можно есть прямо со сковороды. Особенно вкусно есть яичницу с куском свежего хлеба, отламывая кусочки и макая в желток.
Макароны с чесночным маслом
В Италии это блюдо называют "аглио э олио", дословно "чеснок и масло". Готовится оно быстрее, чем вы успеете вспомнить, что есть в холодильнике.
- Поставить кастрюлю с водой и включить огонь — пока закипает, можно успеть переодеться.
- Бросить любые макароны и варить 8–10 минут.
- Пока они варятся, на сковороде растопить кусочек сливочного масла (можно с ложкой оливкового).
- Добавить 1–2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, или просто мелко нарезанных. Появится приятный аромат.
- Слить макароны, но оставить воды на самом донышке.
- Переложить макароны с жидкостью на сковороду, перемешать, если есть - добавить немного сыра или свежей зелени.
Макароны с яйцом на сковороде
Когда в холодильнике ни сыра, ни чеснока, можно приготовить макароны с яйцом. Получается на удивление вкусно.
- Сварить макароны (любые) и слить воду.
- На сковороде разогреть кусочек сливочного масла или ложку растительного.
- Выложить готовые макароны и прогреть их на среднем огне минуту.
- Разбить сверху 2 яйца.
- Быстро перемешать — яйцо начнёт схватываться и превратится в нежный, кремовый соус, который обволакивает каждую макаронину.
Солить лучше в самом конце, когда перемешали. И никакого сыра не нужно - и так вкусно и сытно. А главное - быстро.
