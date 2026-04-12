Капуста да банка горошка – и через 5 минут хрустим салатиком "Витаминный": тот самый вкус из студенческой столовой

Хотите вспомнить вкус блюд из студенческой столовой? Приготовьте салат "Витаминный" из молодой капусты. Он получается невероятно сочным, хрустящим и готовится буквально за пять минут. А секрет той самой "столовской" заправки сделает этот салат вашим фаворитом на всю весну.
Ингредиенты:
- молодая капуста - 500 г;
- морковь - 1 шт.;
- огурец свежий - 1 шт.;
- консервированный горошек - 1 банка;
- петрушка - 15 г.
Заправка:
- уксус (9%) - 15 мл.;
- вода - 30 мл.;
- соль - 1 ч. л.;
- сахар - 3 ч. л.;
- масло растительное - 30 мл.
Способ приготовления
Капусту мелко шинкуем, пересыпаем в миску и добавляем туда тертую морковь. Огурец нарезаем тонкой соломкой и тоже отправляем в миску. Добавляем зелень и горошек.
Затем начинаем готовить заправку, именно она влияет на вкус салата. В отдельной миске смешиваем уксус, воду, растительное масло, соль и сахар. Перемешиваем, пока соль и сахар не растворятся.
Заливаем заправку в салат и перемешиваем. Убираем в холодильник минимум на 30 минут. Получаем сочный, хрустящий, ароматный салат. Отлично подходит для перекуса или как дополнение к основному блюду.
Храним в закрытой емкости в холодильнике несколько дней. С каждым днем он становится только вкуснее. Приятного аппетита!
