Городовой / Полезное / Капуста да банка горошка – и через 5 минут хрустим салатиком "Витаминный": тот самый вкус из студенческой столовой
Капуста да банка горошка – и через 5 минут хрустим салатиком "Витаминный": тот самый вкус из студенческой столовой

Опубликовано: 12 апреля 2026 08:26
 Проверено редакцией
Простой рецепт салата с молодой капустой

Хотите вспомнить вкус блюд из студенческой столовой? Приготовьте салат "Витаминный" из молодой капусты. Он получается невероятно сочным, хрустящим и готовится буквально за пять минут. А секрет той самой "столовской" заправки сделает этот салат вашим фаворитом на всю весну.

Ингредиенты:

  • молодая капуста - 500 г;
  • морковь - 1 шт.;
  • огурец свежий - 1 шт.;
  • консервированный горошек - 1 банка;
  • петрушка - 15 г.

Заправка:

  • уксус (9%) - 15 мл.;
  • вода - 30 мл.;
  • соль - 1 ч. л.;
  • сахар - 3 ч. л.;
  • масло растительное - 30 мл.

Способ приготовления

Капусту мелко шинкуем, пересыпаем в миску и добавляем туда тертую морковь. Огурец нарезаем тонкой соломкой и тоже отправляем в миску. Добавляем зелень и горошек.

Затем начинаем готовить заправку, именно она влияет на вкус салата. В отдельной миске смешиваем уксус, воду, растительное масло, соль и сахар. Перемешиваем, пока соль и сахар не растворятся.

Заливаем заправку в салат и перемешиваем. Убираем в холодильник минимум на 30 минут. Получаем сочный, хрустящий, ароматный салат. Отлично подходит для перекуса или как дополнение к основному блюду.

Храним в закрытой емкости в холодильнике несколько дней. С каждым днем он становится только вкуснее. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" поделился рецептом простой рецепт закуски их вареной свинины.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
