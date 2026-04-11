Городовой / Полезное / Свинина, лук и 2 пакетика чая – через сутки мясо тает во рту: от закуски не оторваться, вкуснее колбасы в 100 раз
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Свинина, лук и 2 пакетика чая – через сутки мясо тает во рту: от закуски не оторваться, вкуснее колбасы в 100 раз

Опубликовано: 11 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Городовой ру
Простой рецепт закуски их вареной свинины

Хотите удивить близких нежным и ароматным мясом? Тогда этот рецепт - настоящая находка. Домашняя закуска получается в 100 раз вкуснее любой магазинной колбасы. При этом готовится она на удивление просто и покорит даже самого требовательного гурмана.

Ингредиенты:

  • свинина без костей - 1,2 кг;
  • лук - 3 шт.;
  • лимон - 1 шт.;
  • чай - 2 пакетика;
  • уксус (9%) - 8 ст. л.;
  • соевый соус - 7 ст. л.;
  • растительное масло - 5 ст. л.;
  • сахар - 5 ст. л.;
  • соль - 4 ч. л.;
  • молотый перец - 1 ч. л.;
  • кориандр молотый - 1 ч. л.;
  • орегано сушеный - 1 ч. л.

Способ приготовления

Мясо без костей кладем в кастрюлю, добавляем 1 луковицу, заливаем все водой и доводим до кипения. Снимаем пену, добавляем соль, лавровый лист и немного перца по вкусу. Варим около часа. Параллельно завариваем чай в 500 мл кипятка.

Готовое мясо достаем из бульона и откладываем в сторону. В отдельной миске соединяем сахар, соль, смесь перцев, кориандр и орегано. Вливаем туда заваренный чай (все 500 мл), добавляем растительное масло, соевый соус, уксус и сок одного лимона. Все тщательно перемешиваем - маринад готов.

Оставшийся лук нарезаем полукольцами. Примерно четверть нарезанного лука выкладываем на дно кастрюли объемом 3 литра.

Вареную свинину нарезаем не слишком тонкими ломтиками и 1/3 нарезанного мяса кладем поверх лука. Половником зачерпываем маринад и заливаем им первый слой мяса с луком.

Далее повторяем слои: снова лук, снова мясо, снова заливаем маринадом. Так поступаем, пока не закончатся ингредиенты. Сверху ставим тарелку, на нее - груз (например, банку с водой). Накрываем всю конструкцию пакетом и убираем в холодильник ровно на сутки.

На следующий день достаем нашу маринованную свинину. Перекладываем кусочки мяса вместе с луком на сервировочную тарелку. Щедро посыпаем блюдо свежей зеленью и сразу же подаем к столу.

Мясо получается удивительно нежным, очень ароматным и насыщенным по вкусу. Такая закуска отлично подходит как самостоятельное блюдо, так и для приготовления аппетитных бутербродов. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" поделился рецептом сытного и вкусного салата со свеклой.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью