Свинина, лук и 2 пакетика чая – через сутки мясо тает во рту: от закуски не оторваться, вкуснее колбасы в 100 раз

Хотите удивить близких нежным и ароматным мясом? Тогда этот рецепт - настоящая находка. Домашняя закуска получается в 100 раз вкуснее любой магазинной колбасы. При этом готовится она на удивление просто и покорит даже самого требовательного гурмана.
Ингредиенты:
- свинина без костей - 1,2 кг;
- лук - 3 шт.;
- лимон - 1 шт.;
- чай - 2 пакетика;
- уксус (9%) - 8 ст. л.;
- соевый соус - 7 ст. л.;
- растительное масло - 5 ст. л.;
- сахар - 5 ст. л.;
- соль - 4 ч. л.;
- молотый перец - 1 ч. л.;
- кориандр молотый - 1 ч. л.;
- орегано сушеный - 1 ч. л.
Способ приготовления
Мясо без костей кладем в кастрюлю, добавляем 1 луковицу, заливаем все водой и доводим до кипения. Снимаем пену, добавляем соль, лавровый лист и немного перца по вкусу. Варим около часа. Параллельно завариваем чай в 500 мл кипятка.
Готовое мясо достаем из бульона и откладываем в сторону. В отдельной миске соединяем сахар, соль, смесь перцев, кориандр и орегано. Вливаем туда заваренный чай (все 500 мл), добавляем растительное масло, соевый соус, уксус и сок одного лимона. Все тщательно перемешиваем - маринад готов.
Оставшийся лук нарезаем полукольцами. Примерно четверть нарезанного лука выкладываем на дно кастрюли объемом 3 литра.
Вареную свинину нарезаем не слишком тонкими ломтиками и 1/3 нарезанного мяса кладем поверх лука. Половником зачерпываем маринад и заливаем им первый слой мяса с луком.
Далее повторяем слои: снова лук, снова мясо, снова заливаем маринадом. Так поступаем, пока не закончатся ингредиенты. Сверху ставим тарелку, на нее - груз (например, банку с водой). Накрываем всю конструкцию пакетом и убираем в холодильник ровно на сутки.
На следующий день достаем нашу маринованную свинину. Перекладываем кусочки мяса вместе с луком на сервировочную тарелку. Щедро посыпаем блюдо свежей зеленью и сразу же подаем к столу.
Мясо получается удивительно нежным, очень ароматным и насыщенным по вкусу. Такая закуска отлично подходит как самостоятельное блюдо, так и для приготовления аппетитных бутербродов. Приятного аппетита!
