2 свеклы и 1 банка фасоли – а на выходе сытный и вкусный салат: домашних за уши не оттащить

Рецепт сытного и вкусного салата со свеклой

Кулинарный блогер, автор Дзен-канала "Готовим вкусно" (18+) поделилась рецептом сытного салата со свеклой. Получается пикантным и вкусным. Исчезает со стола за 1 минуту. Домашних и гостей за уши не оттащить. Удачный вариант как на праздник, так и на каждый день.

Что потребуется:

свекла – 2 шт.;

консервированная фасоль – 1 банка;

яйцо – 2 шт.;

маринованный или соленый огурец – 2 шт.;

красный лук – 1 шт.;

соль – 1/3 чайной ложки или по вкусу;

нерафинированное подсолнечное масло – 2-3 столовые ложки;

яблочный уксус – 1 чайная ложка;

неострая горчица – 1 чайная ложка;

мед – 1 чайная ложка.

Как приготовить:

В первую очередь следует отварить или запечь свеклу до готовности. Натереть на терке. Яйца сварить вкрутую, выбрать у них белки и нарезать их соломкой. Желтки пока отложить в сторону: они пригодятся позже.

Маринованные или соленые огурцы нашинковать тонкими полосками. Лук мелко нарезать. С фасоли слить жидкость. Все ингредиенты отправить в салатник. Всыпать немного соли и все перемешать.

Теперь можно готовить заправку: в отдельной миске смешать яичные желтки, нерафинированное подсолнечное масло, яблочный уксус, неострую горчицу и мед. Если свекла сладкая, то мед можно не добавлять. Все ингредиенты нужно хорошо растереть и взбить вилкой или венчиком. Получится соус, который напоминает качественный майонез. Останется заправить салат, перемешать и подать блюдо к столу.

Личный опыт хозяек:

Хозяйки поблагодарили эксперта за совет и поделились собственными кулинарными идеями:

"Я бы чеснока еще пару зубчиков добавила". "Салатик приготовила: вкусный очень. Добавила по своему вкусу кинзу. Спасибочки". "Попробуйте салат слоями: свекла отварная, тертая на терке, отварная тертая морковь, промазать майонезом. Слой чернослива, нарезанного мелко, слой измельченных грецких орехов, слой тертого сыра, майонез, снова слой тертой моркови, слой тертой свеклы и майонез. Сверху гранатовые зерна. Очень вкусно".

Ранее мы поделились рецептом вкусного салата из свеклы и консервированного горошка.