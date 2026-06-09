Народные приметы на 9 июня — Иоаннов день: старинное поверье, которое сулит счастье и деньги

9 июня православные верующие вспоминают праведного Иоанна Русского.

Наши предки считали, что именно после Иоаннова дня лето вступает в свои права: начинают созревать первые ягоды, а вода в реках и озёрах становится тёплой для купания.

Что можно делать 9 июня

Хорошей приметой считалось отправиться за первыми ягодами. Земляника и другие ранние плоды, собранные 9 июня, считались особенно полезными и наделёнными природной силой.

После Иоаннова дня разрешалось открывать купальный сезон. Считалось, что вода способна смыть усталость, тревоги и накопившийся негатив.

Благоприятным считалось помогать нуждающимся, подавать милостыню, поддерживать родственников и друзей.

Кроме того, день подходил для посадки поздних овощей. Особенно удачными считались посадки огурцов, кабачков и тыквы.

Что нельзя делать в Иоаннов день

Нельзя было ссориться и ругаться. Считалось, что любое грубое слово, сказанное 9 июня, надолго сохраняет негативную энергию.

Не советовали начинать масштабные проекты, строительство дома или переезд.

Запрещалось выбрасывать остатки еды. Пищу отдавали домашним животным или использовали с пользой.

Также не рекомендовалось купаться в одиночку в незнакомых местах и заходить в глубокие омуты.

По старинным поверьям, не стоит работать допоздна после захода солнца. Вечер лучше посвятить отдыху и общению с семьёй.

Народные приметы на 9 июня

Дождь в Иоаннов день обещает богатый урожай ягод.

Тёплый ветер утром предвещает жаркое лето.

Раннее созревание земляники говорит о продолжительном тёплом сезоне.

Ласточки летают низко — к дождю и грозе.

Если вода в реке прозрачная и тёплая, лето будет благоприятным для купания.

Утренний туман над водой обычно означает ясный и солнечный день.

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