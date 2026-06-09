Народные приметы на 9 июня — Иоаннов день: старинное поверье, которое сулит счастье и деньги

Наши предки считали, что именно после Иоаннова дня лето вступает в свои права: начинают созревать первые ягоды, а вода в реках и озёрах становится тёплой для купания.
Что можно делать 9 июня
Хорошей приметой считалось отправиться за первыми ягодами. Земляника и другие ранние плоды, собранные 9 июня, считались особенно полезными и наделёнными природной силой.
После Иоаннова дня разрешалось открывать купальный сезон. Считалось, что вода способна смыть усталость, тревоги и накопившийся негатив.
Благоприятным считалось помогать нуждающимся, подавать милостыню, поддерживать родственников и друзей.
Кроме того, день подходил для посадки поздних овощей. Особенно удачными считались посадки огурцов, кабачков и тыквы.
Что нельзя делать в Иоаннов день
Нельзя было ссориться и ругаться. Считалось, что любое грубое слово, сказанное 9 июня, надолго сохраняет негативную энергию.
Не советовали начинать масштабные проекты, строительство дома или переезд.
Запрещалось выбрасывать остатки еды. Пищу отдавали домашним животным или использовали с пользой.
Также не рекомендовалось купаться в одиночку в незнакомых местах и заходить в глубокие омуты.
По старинным поверьям, не стоит работать допоздна после захода солнца. Вечер лучше посвятить отдыху и общению с семьёй.
Народные приметы на 9 июня
Дождь в Иоаннов день обещает богатый урожай ягод.
Тёплый ветер утром предвещает жаркое лето.
Раннее созревание земляники говорит о продолжительном тёплом сезоне.
Ласточки летают низко — к дождю и грозе.
Если вода в реке прозрачная и тёплая, лето будет благоприятным для купания.
Утренний туман над водой обычно означает ясный и солнечный день.
Ранее мы писали о Лунном гороскопе на 9 июня.