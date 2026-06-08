Пора забыть про спешку: Лунный гороскоп на 9 июня 2026 года - названы запреты в этот день

Портал "Городовой" опубликовал Лунный гороскоп на 9 июня 2026 года. В этот день убывающая Луна будет находиться в знаке Овен.
Прогноз
Высока вероятность возникновения ошибок в работе, поэтому нужно сохранять внимательность даже в самых простых делах. Не должно быть никакой спешки, импульсивности и риска. Лучше переждать этот день, прожить его в стабильности и спокойствии.
Не стоит высказывать людям свои мысли, желания, так как они могут это не оценить. Постарайтесь в этот день держаться рядом с близкими, откажитесь от спонтанных встреч, новых знакомств.
В свободное время лучше всего заняться своим развитием. Приобретение книг, покупка курсов позволит встать на новый уровень, понять свои ошибки, выделиться среди толпы. На развитии не стоит экономить. Чем больше вложитесь, тем больше получите. Впитывайте в себя новую информацию словно губка.
Что нельзя делать в этот день
- Рисковать в работе;
- Доказывать свою правоту;
- Высказывать мысли вслух;
- Отказываться развиваться;
- Совершать крупные покупки;
- Заключать сделки;
- Ссориться с близкими.
Ранее портал "Городовой" рассказал, что ждет каждого знака Зодиака этим летом.