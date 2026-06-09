Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков

Борьба с вредителями и болезнями является приоритетной задачей для каждого садовода, поскольку это залог получения высокого урожая овощей и фруктов. Тем не менее, не все знают, что инфицированные растения могут служить эффективным средством для противодействия различным садовым проблемам.
Агроном Ксения Давыдова поделилась с читателями издания "Городовой" информацией об уникальных методах обработки овощных культур с использованием листьев и побегов груши, пораженных ржавчиной.
Что такое ржавчина?
Ржавчина представляет собой грибковое заболевание, передающееся груше от можжевельника и проявляющееся на листьях в виде ярких оранжевых пятен.
Листья груши сами по себе являются ценным источником полезных микроэлементов, содержащих антиоксиданты и полифенолы, которые способствуют росту и развитию растений. При заражении ржавчиной концентрация этих полезных веществ значительно возрастает.
Приготовление раствора
Для приготовления садового эликсира требуется измельчить ветви и листья груши, поместить их в литровую емкость до горлышка и залить кипятком доверху.
Через трое суток, когда начнется процесс ферментации настоя, его необходимо процедить, довести объем до трех литров, добавить одну ложку зеленого мыла и произвести опрыскивание растений. Наилучший отклик на данную обработку демонстрируют капуста, томаты и огурцы.
В результате применения средства большинство вредителей и болезней, включая кладоспориоз и фитофтороз, не затронут растения. Рекомендуется проводить обработки каждые 10 дней.
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