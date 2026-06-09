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Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков

Опубликовано: 9 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков
Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков
Городовой ру
Как спасти растения от вредителей

Борьба с вредителями и болезнями является приоритетной задачей для каждого садовода, поскольку это залог получения высокого урожая овощей и фруктов. Тем не менее, не все знают, что инфицированные растения могут служить эффективным средством для противодействия различным садовым проблемам.

Агроном Ксения Давыдова поделилась с читателями издания "Городовой" информацией об уникальных методах обработки овощных культур с использованием листьев и побегов груши, пораженных ржавчиной.

Что такое ржавчина?

Ржавчина представляет собой грибковое заболевание, передающееся груше от можжевельника и проявляющееся на листьях в виде ярких оранжевых пятен.

Листья груши сами по себе являются ценным источником полезных микроэлементов, содержащих антиоксиданты и полифенолы, которые способствуют росту и развитию растений. При заражении ржавчиной концентрация этих полезных веществ значительно возрастает.

Приготовление раствора

Для приготовления садового эликсира требуется измельчить ветви и листья груши, поместить их в литровую емкость до горлышка и залить кипятком доверху.

Через трое суток, когда начнется процесс ферментации настоя, его необходимо процедить, довести объем до трех литров, добавить одну ложку зеленого мыла и произвести опрыскивание растений. Наилучший отклик на данную обработку демонстрируют капуста, томаты и огурцы.

В результате применения средства большинство вредителей и болезней, включая кладоспориоз и фитофтороз, не затронут растения. Рекомендуется проводить обработки каждые 10 дней.

Ранее мы рассказали, как обработать томаты в июне.

Автор:
Ксения Давыдова
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