Не для впечатлительных: какие загадочные места стоит посетить в России - здесь царит мифическая атмосфера

На территории России есть загадочные места, которые имеют мистическую атмосферу, чем привлекают многих туристов со всей страны. Какие локации стоит посетить, если вы не являетесь впечатлительным человеком?
Гора Белуха, Алтай
Эта гора является высочайшей точкой Алтайских гор. У Белухи есть две вершины, которые соединены седловиной. Местные всегда считали гору священной, из-за чего к восхождениям туристов относились с негативом. Существует легенда, что здесь находится энергетический мост между землей и небом. Считается, что именно на этой горе расположен вход в Шамбалу (мифическая дверь, которая открыта только тем людям, чьи помыслы чисты).
Кашкулакская пещера, Хакасия
Пещера расположена в массиве горы Кашкулак. Местные называют ее "Пещерой Черного дьявола" и всячески отговаривают туристов от ее посещения. Здесь бывали и мистики, и спелеологи. Считается, что в пещере в прошлом проводили различные обряды с животными.
Хакасские менгиры, Хакасия
На территории Хакасии можно увидеть мегалиты медного и бронзового веков, которые представляют собой огромные камни. Они были установлены в прошлом, из-за чего считаются священными. Особой популярностью пользуется Салбыкский курган. Этот менгир способен исполнять желания, если к нему прикоснуться, сообщает портал "Яндекс-Путешествия".
Гора Воттоваара, Карелия
Гору часто сравнивают со Стоунхенджем из-за большого количества камней, установленных для религиозных обрядов. Считается, что сейды (валуны) появились тут еще около 7000 лет назад. В 2006 году здесь произошел мощный пожар, который уничтожил деревья вокруг. Из-за этого ландшафт на горе очень мрачный, пугающий. Лишь самые смелые решаются подняться к валунам, попросить у них что-то.
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