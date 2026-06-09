Что скрывал забор на Вознесенском? Пушкинский джаз в секретном саду и ИИ на сцене Мариинки

В самом центре Петербурга ожило одно из самых уютных мест — сад Мариинского дворца.
Раньше эта территория десятилетиями была закрыта для обычных людей, но вот уже третий год подряд город возрождает традицию открытых дверей.
В первые же выходные сюда пришло больше трех тысяч человек, сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Старт сезона совпал с днем рождения Пушкина. Атмосфера была соответствующая: в саду читали стихи, а дети учились рисовать летний Петербург на мастер-классах. Вечер закончился под звуки джаза под открытым небом.
Что нужно знать, если хотите зайти:
- Сад открыт только по субботам и воскресеньям.
- Время работы: с 11:00 до 19:00.
- Вход бесплатный для всех.
- Заходить нужно со стороны Вознесенского проспекта, дом 14.
Каждые выходные здесь будут проходить новые активности, так что это отличное место для спокойных прогулок в самом сердце города.
Нейросети в Мариинке: как ИИ «нарисовал» классику
Пока в одном месте отдыхали в тишине сада, на исторической сцене Мариинского театра творили историю. Там прошел необычный концерт «Музыка театра».
Главная фишка в том, что декорации для классических опер и балетов создавал не человек, а искусственный интеллект.
Концерт приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей. Это было частью программы Петербургского экономического форума. Зрители услышали 15 шедевров — от Чайковского до Прокофьева.
Как это выглядело: Всю сцену занял огромный панорамный экран. За визуальную часть отвечали российские нейросети GigaChat и Kandinsky.
Под каждую музыку ИИ генерировал уникальные картины в реальном времени. Например, для «Евгения Онегина» нейросеть рисовала нежные лирические пейзажи, а для суровой «Турандот» — мощные и масштабные образы.
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