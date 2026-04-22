Не бледная немочь, а коренастые крепыши: когда сажать огурцы на рассаду, чтобы не вытянулись
Не бледная немочь, а коренастые крепыши: когда сажать огурцы на рассаду, чтобы не вытянулись

Опубликовано: 22 апреля 2026 09:05
 Проверено редакцией
Как вырастить крепкую рассаду огурцов и когда сажать, чтобы не переросла

Чтобы получить крепкую рассаду огурцов, которая не вытягивается, а растет коренастой, нужно знать особенности этого растения. О них, а также о том, как ухаживать за молодой рассадой, рассказала опытная дачница, автор канала «В саду у Валентинки».

Почему рассада вытягивается

Причин автор выделяет несколько.

  • Мало света. Нужно создать разницу день/ночь, организовать досвечивание. А стаканчики с рассадой расставить подальше друг от друга.
  • Корням тесно. Когда корни упираются в стенки и дно стаканчика, им некуда расти. Нежные корни отмирают, питание сокращается, и растение слабеет и вытягивается.
  • Жарко. При повышенной температуре листья испаряют много влаги. Тратится энергия, которая должна была пойти на рост и поддержание здоровья.

Вытягивание - не всегда плохо. Автор напоминает: после появления 4–5 листьев для огурца нормально вытягиваться. По мере роста стебель ищет рядом с собой опору: у него растут усики, которыми он цепляется, чтобы расти ввысь. Чтобы дать огурчику необходимую опору, стоит втыкать в грунт колышек.

Что делать, чтобы огурцы не вытягивались

Садовод рекомендует высаживать рассаду в возрасте 18–22 дней, когда появились 2–3 настоящих листа, а не 5-6, как делают многие дачники.

Рассаду не нужно подкармливать, кроме случаев явной нехватки питания. Избыток азота может спровоцировать вытягивание. И еще автор не советует пикировать огурцы, поскольку пикировку растение не любит и слишком долго восстанавливается после нее.

С этим советом дачники в комментариях горячо согласились и предложили свои варианты, как обойтись без нее.

«Хорошо сажать в прозрачные стаканчики, где земли на 1/3 стакана, и по мере роста подсыпать грунт».

«Если их 4–5 штук, то можно каждый в большой горшок посадить и с огромным комом пересадить — вот и вся "пикировка"».

И самое главное для крепкой рассады - соблюдать сроки посева и высадки. В каждом регионе они свои. Но погоду за 3 недели примерно можно предугадать, какой бы изменчивой она ни была. Очень важно не передерживать рассаду, а пораньше отправлять в грунт на постоянное место, подчеркивает садовод.

Автор:
Алина Владимирова
