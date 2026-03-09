Городовой / Город / 2025 или 2031: когда «Зенит» должен отмечать 100 лет?
2025 или 2031: когда «Зенит» должен отмечать 100 лет?

Опубликовано: 9 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Эксперт рассказал, какая дата наиболее верна.

Историк Юрий Лукосяк заявил, что столетие команде стоит отметить в 2031 году, поскольку эта дата исторически обоснована. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.​

По его словам, матч 1925 года, с которого отсчитывается история «Зенита», не имеет отношения к делу.

У него имеются оригинальные документы о проверке спортивных кружков на городских заводах за 1926–1927 годы, где указано: на Ленинградском металлическом заводе отсутствовали поле, инвентарь и сами спортсмены — только подростки 14–15 лет, около 150 человек.​

Лукосяк отметил, что в советских справочниках всегда указывали 1931 год как дату основания, когда играть за ЛМЗ могли лишь работники завода, а не случайные лица.

Напомним, официально клуб ведёт историю с кружка при ЛМЗ имени Сталина, созданного 25 мая 1925 года: сначала шли игры с соседними предприятиями, а затем команда вышла на городской чемпионат.​

Автор:
Юлия Аликова
