Закрутила начинку в лаваш - и восточная люлюмша готова: готовится 10 минут, а съедается за 2 секунды

Опубликовано: 8 марта 2026 18:34
 Проверено редакцией
Простой рецепт восточных рулетиков из лаваша

Если вы хотите приготовить что-то необычное, но простое, попробуйте сделать люлюмшу из лаваша. Это блюдо удивляет гостей и радует домочадцев аппетитной хрустящей корочкой.

Сочная мясная начинка со специями и зеленью делает его невероятно ароматным. Готовится все очень быстро, а съедается еще быстрее.

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 700 г;
  • рис отварной — 100 г;
  • лук — 2 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок;
  • кинза — 1 пучок;
  • сухой чеснок — 1 ч. л.;
  • черный перец — 1 ч. л.;
  • кориандр — 2 ч. л.;
  • паприка — 2 ч. л.;
  • соль — 3 ч. л.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • лаваш — 2−3 листа.

В глубокой миске соединяем куриный фарш, вареный рис, мелко нарезанный лук и рубленую зелень. Туда же добавляем специи, кетчуп и майонез. Тщательно вымешиваем начинку до однородности.

Лаваш нарезаем на крупные прямоугольники. Ориентируйтесь на размер, чтобы в каждый можно было завернуть примерно 2 столовые ложки начинки.

Выкладываем порцию фарша на край лаваша и плотно заворачиваем рулетиком. Обязательно подогните края внутрь, чтобы весь сок и начинка остались внутри.

Ставим сковороду на средний огонь, смазываем поверхность маслом и аккуратно выкладываем рулеты швом вниз. Обжариваем до хрустящей корочки примерно по 5 минут с каждой стороны.

Важно жарить без крышки: так лаваш останется хрустящим и не размокнет от пара, а начинка внутри полностью дойдет до готовности.

Снимаем готовые люлюмши со сковороды и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!

Автор:
Евгения Сухова
