Закрутила начинку в лаваш - и восточная люлюмша готова: готовится 10 минут, а съедается за 2 секунды

Если вы хотите приготовить что-то необычное, но простое, попробуйте сделать люлюмшу из лаваша. Это блюдо удивляет гостей и радует домочадцев аппетитной хрустящей корочкой.
Сочная мясная начинка со специями и зеленью делает его невероятно ароматным. Готовится все очень быстро, а съедается еще быстрее.
Ингредиенты:
- куриный фарш — 700 г;
- рис отварной — 100 г;
- лук — 2 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- кинза — 1 пучок;
- сухой чеснок — 1 ч. л.;
- черный перец — 1 ч. л.;
- кориандр — 2 ч. л.;
- паприка — 2 ч. л.;
- соль — 3 ч. л.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- лаваш — 2−3 листа.
В глубокой миске соединяем куриный фарш, вареный рис, мелко нарезанный лук и рубленую зелень. Туда же добавляем специи, кетчуп и майонез. Тщательно вымешиваем начинку до однородности.
Лаваш нарезаем на крупные прямоугольники. Ориентируйтесь на размер, чтобы в каждый можно было завернуть примерно 2 столовые ложки начинки.
Выкладываем порцию фарша на край лаваша и плотно заворачиваем рулетиком. Обязательно подогните края внутрь, чтобы весь сок и начинка остались внутри.
Ставим сковороду на средний огонь, смазываем поверхность маслом и аккуратно выкладываем рулеты швом вниз. Обжариваем до хрустящей корочки примерно по 5 минут с каждой стороны.
Важно жарить без крышки: так лаваш останется хрустящим и не размокнет от пара, а начинка внутри полностью дойдет до готовности.
Снимаем готовые люлюмши со сковороды и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!
