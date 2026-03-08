Закрутила начинку в лаваш - и восточная люлюмша готова: готовится 10 минут, а съедается за 2 секунды

Простой рецепт восточных рулетиков из лаваша

Если вы хотите приготовить что-то необычное, но простое, попробуйте сделать люлюмшу из лаваша. Это блюдо удивляет гостей и радует домочадцев аппетитной хрустящей корочкой.

Сочная мясная начинка со специями и зеленью делает его невероятно ароматным. Готовится все очень быстро, а съедается еще быстрее.

Ингредиенты:

куриный фарш — 700 г;

рис отварной — 100 г;

лук — 2 шт.;

петрушка — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

кинза — 1 пучок;

сухой чеснок — 1 ч. л.;

черный перец — 1 ч. л.;

кориандр — 2 ч. л.;

паприка — 2 ч. л.;

соль — 3 ч. л.;

кетчуп — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

лаваш — 2−3 листа.

В глубокой миске соединяем куриный фарш, вареный рис, мелко нарезанный лук и рубленую зелень. Туда же добавляем специи, кетчуп и майонез. Тщательно вымешиваем начинку до однородности.

Лаваш нарезаем на крупные прямоугольники. Ориентируйтесь на размер, чтобы в каждый можно было завернуть примерно 2 столовые ложки начинки.

Выкладываем порцию фарша на край лаваша и плотно заворачиваем рулетиком. Обязательно подогните края внутрь, чтобы весь сок и начинка остались внутри.

Ставим сковороду на средний огонь, смазываем поверхность маслом и аккуратно выкладываем рулеты швом вниз. Обжариваем до хрустящей корочки примерно по 5 минут с каждой стороны.

Важно жарить без крышки: так лаваш останется хрустящим и не размокнет от пара, а начинка внутри полностью дойдет до готовности.

Снимаем готовые люлюмши со сковороды и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!

