Бизнес-мост через Неву: Петербург встречает Китай

13 марта в Санкт-Петербурге начнется российско-китайский деловой форум, сообщает «Бриф24».
Представители властей и бизнеса России и Китая рассмотрят темы торговли, инвестиций, туризма и сотрудничества в Арктике, сообщает Комитет по внешним связям города.
Евгений Григорьев, руководитель комитета, подчеркнул, что Китай остается главным торговым партнером Петербурга, а экспорт несырьевых товаров, включая продукты питания, растет.
Мероприятие пройдет в многофункциональном комплексе «Горный» на Васильевском острове.