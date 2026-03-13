Бизнес-мост через Неву: Петербург встречает Китай
Бизнес-мост через Неву: Петербург встречает Китай

Опубликовано: 13 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Бизнес-мост через Неву: Петербург встречает Китай
Бизнес-мост через Неву: Петербург встречает Китай
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
 КНР уже много лет остается ключевым торговым партнером Северной столицы.

13 марта в Санкт-Петербурге начнется российско-китайский деловой форум, сообщает «Бриф24».

Представители властей и бизнеса России и Китая рассмотрят темы торговли, инвестиций, туризма и сотрудничества в Арктике, сообщает Комитет по внешним связям города.

Евгений Григорьев, руководитель комитета, подчеркнул, что Китай остается главным торговым партнером Петербурга, а экспорт несырьевых товаров, включая продукты питания, растет.

Мероприятие пройдет в многофункциональном комплексе «Горный» на Васильевском острове.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
