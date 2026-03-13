Какие музеи есть на Петроградке в Санкт-Петербурге?
Какие музеи есть на Петроградке в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 13 марта 2026 09:35
 Проверено редакцией
музей, девочка
Какие музеи есть на Петроградке в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Zamir Usmanov
Петроградская сторона — это не просто район, а настоящий музейный кластер, где каждая экспозиция рассказывает свою уникальную историю.

Петроградская сторона в Санкт-Петербурге — это кладезь необычных музеев, где можно погрузиться в самые разные эпохи и сферы знаний. От динозавров до психоанализа, от истории денег до детских воспоминаний — здесь каждый найдёт что-то по душе.

Планета динозавров

Этот музей — настоящие джунгли с интерактивными моделями древних хищников. Здесь можно увидеть реалистичных динозавров в натуральную величину, узнать об их образе жизни и эволюции. Экспозиция подойдёт как детям, так и взрослым, которые хотят ненадолго вернуться в детство.

Музей истории денег

Здесь хранится крупнейшая в мире коллекция, посвящённая истории российских денег — от «пушистых» денег Древней Руси до советских червонцев. В музее можно увидеть первые монетки-чешуйки, петровские рубли, а также проекты бумажных денег, которые так и не были реализованы.

Музей граммофонов и фонографов В. И. Дерябкина

В этом музее представлено более 300 аппаратов таких производителей, как Ребиков, Цимммерман, Бурхард. Среди экспонатов — редкие граммофоны, которыми могли пользоваться Ф. И. Шаляпин и К. С. Станиславский. Музей открылся в 1997 году и с тех пор собирает ценителей истории звукозаписи.

Санкт-Петербургский музей флорентийской мозаики имени Б. Л. Ошкукова

Музей был создан усилиями Бориса и Людмилы Ошкуковых и открылся в 2003 году. В коллекции — 480 экспонатов, включая работы русских мастеров в технике флорентийской мозаики. Это уникальное искусство, где изображения создаются из разноцветных камней, требует высочайшего мастерства и терпения.

Музей ленинградского детства

Музей расположен в здании обычной школы, а экскурсии здесь водят сами школьники. Главная гордость коллекции — более 300 кукол, которые подарила музею Надежда Михайловна Мурыгина. В военные годы она пережила блокаду и была вынуждена расстаться со своей первой куклой ради еды.

Музей истории фотографии

В музее собрана уникальная коллекция фотоснимков, техники для печати и аппаратов для работы фотохудожников. Экспозиция включает ателье петербургского фотографа второй половины XIX века, магазин фотопринадлежностей начала XX века, зарубежное фотоагентство 20–30-х годов XX века и коммунальную квартиру в Ленинграде с советскими фотоаппаратами «Киев», «Друг», «Искра», «Зенит». Всего в коллекции около 10 тысяч единиц хранения.


Автор:
Пономарева Дарина
