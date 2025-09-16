Городовой / Город / Стены ожили: семь картин современного искусства в петербургском дворе вызвали споры у горожан
Стены ожили: семь картин современного искусства в петербургском дворе вызвали споры у горожан

Опубликовано: 16 сентября 2025 18:01
Граффити
Стены ожили: семь картин современного искусства в петербургском дворе вызвали споры у горожан
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

Примечательно, что все семь картин изображают цветы. Тем не менее, даже такая нейтральная тематика, оказалась способна вызвать жаркие споры и диаметрально противоположные оценки.

Во дворе одного из домов на улице Репина в Петербурге появилась необычная картинная галерея под открытым небом.

Как пишет 78.ru, семь произведений современного искусства украсили стену жилого дома, вызвав неоднозначную реакцию горожан.

Провокация или красота?

В социальных сетях мнения разделились.

Одни петербуржцы в восторге:

“Галерея красивая и поднимает настроение”.

Другие же выражают негодование, считая некоторые картины “провокационными”.

В частности, встречаются комментарии вроде “кого-то радуют садомазо..”. Однако, находят поддержку и более примирительные мнения:

“Не Ван Гог конечно, но лучше, чем обшарпанная стена”.

Автор:
Ксения Пронина
Город
