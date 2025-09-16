Стены ожили: семь картин современного искусства в петербургском дворе вызвали споры у горожан

Во дворе одного из домов на улице Репина в Петербурге появилась необычная картинная галерея под открытым небом.
Как пишет 78.ru, семь произведений современного искусства украсили стену жилого дома, вызвав неоднозначную реакцию горожан.
Провокация или красота?
В социальных сетях мнения разделились.
Одни петербуржцы в восторге:
“Галерея красивая и поднимает настроение”.
Другие же выражают негодование, считая некоторые картины “провокационными”.
В частности, встречаются комментарии вроде “кого-то радуют садомазо..”. Однако, находят поддержку и более примирительные мнения:
“Не Ван Гог конечно, но лучше, чем обшарпанная стена”.