Миф о вертолете: как на самом деле строили 86-метровые гиганты на въезде в Петербург

Ансамбль площади Победы в Санкт-Петербурге — это не просто архитектурный комплекс, это монументальный въезд в город со стороны аэропорта и трассы на Москву.

Центральное место здесь занимают два поразительных сооружения — «дома-пластины», расположенные в шаговой доступности от станции метро «Московская».

Их адреса — Московский проспект, 224 и Московский проспект, 207 — обозначают два фланга этого впечатляющего ансамбля, построенного в эпоху советского модернизма.

Архитектурный феномен: узкие гиганты

Объекты ансамбля площади Победы возводились в 1970–80-х годах. В этот период появились не только монумент героическим защитникам Ленинграда с его подземным залом, но и гостиница «Пулковская», а также здание научного института.

Однако наибольшее внимание привлекают именно жилые высотки.

«Дома-пластины» были спроектированы архитекторами С. Б. Сперанским и А. Д. Кацем в период с 1973 по 1975 год. Эти здания, обладая высотой в 86 метров, на протяжении нескольких лет считались самыми высокими жилыми строениями города.

Необычное народное название они получили благодаря своей предельно узкой и высокой форме, напоминающей тонкую плиту.

В интернете, среди любителей городской истории, циркулируют слухи о том, что их возводили при помощи вертолёта Ми-8 — метод, подчеркивающий сложность и масштаб конструкции.

На крышах этих гигантов установлены специальные ветрозащитные конструкции, оберегающие оборудование от сильных ветров, характерных для открытой местности.

Загадка идентичности: одна парадная на дом

Дома, имеющие по 22 этажа, с виду кажутся абсолютно идентичными. Тем не менее, их внутренняя конфигурация хранит ряд особенностей.

В каждом здании предусмотрена всего одна парадная, и примечательно, что все квартиры здесь — однокомнатные. Эта однотипность породила забавные, но порой курьезные истории, напоминающие сюжеты из кинофильма «Ирония судьбы…».

Жильцы рассказывают, что подвыпившие обитатели нередко пытались попасть в «свою» квартиру, которая на самом деле находилась в соседнем, внешне неотличимом здании.

Жизнь в высоте

На сегодняшний день в Реестре объектов жилищного фонда указано, что в каждом из этих домов насчитывается по 315 жилых квартир. Недвижимость в этих знаковых высотках остается востребованной.

На сайтах с объявлениями можно встретить предложения о продаже помещений, где стоимость «однушки» начинается от 6,8 миллиона рублей.

Аренда квартиры обойдется примерно в 35 тысяч, тогда как цены на посуточную аренду стартуют от 2 500 рублей.

Эти «дома-пластины» остаются не просто жилыми объектами, но и узнаваемыми символами въезда в мегаполис — архитектурными маркерами, встречающими путников.