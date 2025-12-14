Два удара одной лапой: Puma зарегистрировала в России сразу два товарных знака

В Российской Федерации были зарегистрированы два новых товарных знака с изображением пумы, принадлежащих немецкой компании Puma. Сообщается, что заявки на их регистрацию поступили из Соединённых Штатов 26 августа 2024 года. Новый этап оформления затронул следующие направления:
- Изготовление спортивной одежды,
- производство тренажёров и велосипедов,
- товары из кожи.
Товарные знаки получили защиту сразу по четырём категориям международной классификации товаров и услуг. Срок действия зарегистрированных в России обозначений истекает 26 августа 2034 года, то есть их использование предусмотрено на период в десять лет. Компания временно прекратила продажи продукции в стране в марте 2022 года.