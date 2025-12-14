Городовой / Город / Два удара одной лапой: Puma зарегистрировала в России сразу два товарных знака
Опубликовано: 14 декабря 2025 16:18
www.legion-media.com
Городовой ру

Немецкая компания объявила о приостановке продаж своей продукции в России в марте 2022 года.

В Российской Федерации были зарегистрированы два новых товарных знака с изображением пумы, принадлежащих немецкой компании Puma. Сообщается, что заявки на их регистрацию поступили из Соединённых Штатов 26 августа 2024 года. Новый этап оформления затронул следующие направления:

  • Изготовление спортивной одежды,
  • производство тренажёров и велосипедов,
  • товары из кожи.

Товарные знаки получили защиту сразу по четырём категориям международной классификации товаров и услуг. Срок действия зарегистрированных в России обозначений истекает 26 августа 2034 года, то есть их использование предусмотрено на период в десять лет. Компания временно прекратила продажи продукции в стране в марте 2022 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
