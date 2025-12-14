Городовой / Город / В среднем — 10 тысяч рублей: сколько на самом деле съест ваш новогодний стол
В среднем — 10 тысяч рублей: сколько на самом деле съест ваш новогодний стол

Опубликовано: 14 декабря 2025 10:54
В среднем — 10 тысяч рублей: сколько на самом деле съест ваш новогодний стол
Городовой ру

Бутерброды с красной икрой стали самой дорогой закуской в списке, их набор обойдётся в 2 666 рублей за 12 штук.

Средняя стоимость новогоднего застолья для одной российской семьи в этом году достигает 10 тысяч рублей. Такой показатель приводится в исследовании за ноябрь, проведённом системой ЕМИСС. Оценивались расходы на традиционные продукты, входящие в праздничную корзину.

Ключевая новость заключается в том, что комплексное меню, рассчитанное на четверых, включает в себя горячее блюдо из двух килограммов курицы с гарниром (500 граммов картофеля, чеснок), овощную нарезку (600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), а также разнообразные закуски. В этом разделе собраны: 800 граммов солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов копчёного мяса и разных видов колбасы, 12 бутербродов и салаты.

Праздничные фрукты представлены по одному килограмму яблок, апельсинов, мандаринов и винограда, а также 300 граммов лимонов. На сладкое предлагается торт весом 800 граммов. Среди напитков выбирают бутылку игристого вина, столовое вино, коньяк, минеральную воду, сок и чай.

В России не сложилось единого национального горячего блюда для встречи Нового года, однако чаще всего на столе появляется запеченная курица с картофелем. В этом году её приготовление обойдётся в 511 рублей. Самой затратной закуской названы бутерброды с красной икрой — продукты на 12 кусочков стоят 2 666 рублей.

Столько же бутербродов со шпротами потребует 304 рубля. Мясная и сырная нарезки стоят 1 237 рублей. На «Оливье» для четырёх человек придётся выделить 576 рублей, а на «Сельдь под шубой» — 291 рубль.

Фрукты к праздничному столу оцениваются в 892 рубля. За торт в магазине просят примерно 718 рублей. Напитки обходятся в среднем по следующим ценам:

  • бутылка шампанского — 425 рублей
  • бутылка вина — 513 рублей
  • коньяк — 820 рублей
  • чай (упаковка на 25 пакетиков) — 85 рублей
  • сок — 136 рублей
  • минеральная вода — чуть больше 78 рублей
Юлия Аликова
